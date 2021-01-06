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信邦去年營收飆破200億元 連9年改寫新高紀錄

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）今（6）日公告自結去年12月合併營收為20.36億元，較11月21.00億元減少3.05%，比去年同期13.17億元成長54.66%；全年度合併營收219.19億元，首次年度營收超越200億元，並再次超越前一年營運表現，為歷史高點，自2012年以來，已連續9年改寫營收歷史高點紀錄。

信邦指出，12月合併營收較11月減少，係受歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整所影響。第四季合併營收為61.40億元，較第三季成長約4%，與去年同期相比成長49.35%；首次單季營收突破60億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點之佳績。

累計全年度合併營收為219.19億元，較去年同期成長20.62%；該公司表示，去年度每月營運表現，計有7個月改寫單月營收歷史高點紀錄，9月合併營收首次超越20億元，已連續4個月營收都維持在20億元以上。

信邦MAGIC 5大產業全年度之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長16.70%、汽車產業成長16.27%、綠能及節能產業成長39.98%、工業應用產業成長7.86%、通訊及電子週邊產業成長17.86%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收75.57%；連接器及零組件銷售佔24.43%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.56%；通訊及電子週邊產業佔合併營收26.78%；工業應用產業佔25.24%；醫療及健康照護產業佔8.92%；汽車產業佔8.50%。

營收 信邦

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