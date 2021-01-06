興櫃股王穎崴承銷價348元 抽中一張賺7.5萬元
興櫃股王穎崴（6515）今（6）日辦理初次上市普通股承銷競拍，底價287.6元，最高拍出392.5元，均價為368.51元，承銷價則訂348元，依今天興櫃盤中最高423元，換算一張價差7.5萬元。穎崴預計8日至12日開放申購，14日公開抽籤。
證交所表示，穎崴本次辦理初次上市普通股承銷，採競價拍賣及公開申購辦理，競拍股數2,072仟股，公開申購為517仟股。今天參與競拍投標之標單筆數2,518筆，合格標單2,401筆，美國標決定競拍得標價格，全數拍賣成功，開標結果如下：
最低得標價格：356.8元
最高得標價格：392.5元
得標加權平均價格：368.51元
證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告穎崴承銷價為348元，1月8日至12日開放申購；1月14日抽籤。
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