搶佔AI區塊鏈商機 轉型靠法規鬆綁

「區塊鏈結合AI，能給台灣帶來絕佳機會！」副總統賴清德6日出席AI區塊鏈產業高峰會表示，AI結合區塊鏈商機無限，政府要加速培育大數據人才；前國發會主委陳美伶指出，區塊鏈就像優良肉品溯源平台，藉由透明化帶來安全與安心；但前政委蔡玉玲則強調，政府要鬆綁法規才能加速數位轉型。

大數據是現代石油

「全球智慧化的時代已經來臨！」賴清德說，區塊鏈是非常可靠、無可修改的記帳式技術，物流從生產到消費的細節都能記錄，帶給未來產業龐大生機，各國都在尋找自己的商機；AI結合區塊鏈效率會更高，因為每筆數據都能追蹤到，會更安全、透明，第4次工業革命新時代已然來臨。

賴清德指出，台灣在開放資訊指數佔據世界第1位，包括防疫數據有2萬7,000多個資料集持續開放；政府要努力進行人才培育，鼓勵創新，開放試驗場域，鬆綁法令，甚至建立新法制；國發會最近成立了20億天使基金，因應疫情還採「特別股入」取代補助，資金問題可免煩惱。

AI、區塊鏈商機蓬勃

「數據資料是未來的戰略資產，石油會用盡，資料卻會不斷生長！」中信金融管理學院講座教授陳美伶說，「FAANG企業擁有很多你的足跡資料，對你的行為模式可能比你自己更清楚。」數位經濟誰掌握數據誰就有更好的商機，2022年全球GDP將有65%由數位驅動，AI商機2030年將達15.7兆美元。

「區塊鏈可說是Internet2.0，2030年預估產值高達3.1兆美元。」陳美伶舉Bravo AI為例，應用電腦視覺與自然語言自動化核保理賠，作業從10個工作天縮短至2~3小時；萊豬若讓消費者掃QR Code就能看見產銷履歷，如台灣優良肉品溯源驗證平台，未來類似的透明化平台會如雨後春筍般茁壯。

政府儘快鬆綁法規

「最近大家談『天網』，《魔鬼終結者》的科幻未來已經在人類生活裡發生。」金融科技協會理事長蔡玉玲表示，入境檢疫系統結合電子圍籬，成功逮到違規者離開管制範圍，成為防疫重要工具；2020年亞馬遜推出大型無人超市，所有消費者行為都可被觀察並分析，這將成為未來趨勢。

蔡玉玲指出，前立委許毓仁曾提出《人工智慧發展基本法》，期盼數位發展專責機關儘速成立，加速調適AI及區塊鏈管理，明確虛擬通貨產業適用規範；「政府面對新領域，常說沒想好、還沒溝通好，但法律風險應該誰承擔？速度攸關競爭，政府如跟不上，應該及早放手，企業才有活路。」

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