快訊

黑鷹倖存中將／參謀總長沈一鳴死在眼前 曹進平首談當日浩劫

旭富製藥大火列工安重大職災 爆炸起火點找到了！

最高350萬元！企業培訓人才政府出錢挺

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署今於台南永康崑山科大舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近百家企業了解計畫內容。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署今於台南永康崑山科大舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近百家企業了解計畫內容。圖／雲嘉南分署提供

為強化企業競爭力，勞動部推出3項企業培訓人才補助措施，即日開始受理申請，廠商可依需求辦理員工在職訓練，最高可補助350萬元。

雲嘉南分署今於台南永康崑山科技大學舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近百家企業廠商到場聆聽計畫申請內容，也邀請法務部廉政署檢察官蔡佰達主講「企業誠信及法紀觀念」，藉由實際案例分享，蔡佰達呼籲，企業誠信才能永續經營。

雲嘉南分署說，後續還會舉辦多場次說明會，相關計畫內容與說明會場次可上雲嘉南分署官網或勞動力發展署專案計畫網站https://onjobtraining.wda.gov.tw查詢。

雲嘉南分署副分署長許慧香指出，去年3項計畫雲嘉南區共有650餘家企業申請，開辦超過7500門課程，逾6萬在職勞工受惠。

這次「企業人力資源提升計畫」，補助事業單位辦理在職勞工訓練費用，依申請計畫型別不同，最高可獲200萬元訓練補助；而「充電起飛計畫-協助事業單位辦理在職訓練」則針對受貿易自由化影響產業，補助產業員工訓練費用，依計畫型別，最高可補助350萬元；而未滿51人的企業則可申請「小型企業人力提升計畫」，此計畫有輔導顧問到場服務，從企業需求角度為員工開辦個別或聯合型客製化訓練課程，訓練費用政府全額補助。

許慧香說，受新冠疫情影響，企業勢必要讓員工活化才能轉型再出發，因此可透過內訓或外訓各項課程協助提升員工職能，建議企業可運用政府補助資源，強化競爭力。

天一藥廠透過「企業人力資源提升計畫」，建立起電子商務服務團隊，虛擬通路業績也較往年成長5成以上。</p><!--6--><p> 圖／雲嘉南分署提供
天一藥廠透過「企業人力資源提升計畫」，建立起電子商務服務團隊，虛擬通路業績也較往年成長5成以上。

圖／雲嘉南分署提供

疫情 勞動部

延伸閱讀

交通部航港局燈塔弊案 旺達負責人行賄遭逮送辦

燈塔驗收涉弊遭廉政署搜索約談 航港局回應了

訓練3個月薪水上看50K 雲嘉南分署將開「輕鋼架」專班

疑通風報信…屏東縣偵查佐涉洩密 檢聲押禁見獲准

相關新聞

西門子歌美颯委託金屬中心代訓 離岸風電技轉台灣

位在高雄興達港區的「海洋科技產業創新專區」預訂元月11日啟用，除風場硬體到位外，當天人力培訓中心將與西門子歌美颯簽署合作...

經濟部次長曾文生：農地變建地是騙人話術 這承諾不是業者能給的

入夜的台北福州街上，經濟部仍燈火通明，政務次長曾文生才剛結束與光電業者的馬拉松式座談，從行政院趕回辦公室。

為何Dyson吸塵器、吹風機能大賣？他首度鬆口：關鍵要做到這件事

一場疫情，改變人們生活，眼看疫情短期未歇，消費行為將因此有哪些改變？2021年1月19日登場的「2021天下經濟論壇」（CWEF），邀請恆隆行董事長陳政鴻難得公開演講，針對後疫情時代的消費趨勢，以及如何打造有感服務進行分享？

文蛤瘦到剩三分之一！漁電共生先行區急上路 威脅七股養殖命脈

冬陽下，一片遼闊的魚塭池映出粼粼波光，上頭不時有白鷺鷥飛過，捕食魚塭裡的幼魚。這景象發生在台南七股，當地魚塭主要是文蛤與魚蝦混養的生態養殖，能控制底藻數量，提升養殖成果。

別小看每月幾千元投資！外商投信總座用這招 為子女存到100萬

瀚亞投資台灣區總經理王伯莉投入金融業已近30年，是國內少數同時待過銀行、保險與投信業的總座。

最高350萬元！企業培訓人才政府出錢挺

為強化企業競爭力，勞動部推出3項企業培訓人才補助措施，即日開始受理申請，廠商可依需求辦理員工在職訓練，最高可補助350萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。