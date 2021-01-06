最高350萬元！企業培訓人才政府出錢挺
為強化企業競爭力，勞動部推出3項企業培訓人才補助措施，即日開始受理申請，廠商可依需求辦理員工在職訓練，最高可補助350萬元。
雲嘉南分署今於台南永康崑山科技大學舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近百家企業廠商到場聆聽計畫申請內容，也邀請法務部廉政署檢察官蔡佰達主講「企業誠信及法紀觀念」，藉由實際案例分享，蔡佰達呼籲，企業誠信才能永續經營。
雲嘉南分署說，後續還會舉辦多場次說明會，相關計畫內容與說明會場次可上雲嘉南分署官網或勞動力發展署專案計畫網站https://onjobtraining.wda.gov.tw查詢。
雲嘉南分署副分署長許慧香指出，去年3項計畫雲嘉南區共有650餘家企業申請，開辦超過7500門課程，逾6萬在職勞工受惠。
這次「企業人力資源提升計畫」，補助事業單位辦理在職勞工訓練費用，依申請計畫型別不同，最高可獲200萬元訓練補助；而「充電起飛計畫-協助事業單位辦理在職訓練」則針對受貿易自由化影響產業，補助產業員工訓練費用，依計畫型別，最高可補助350萬元；而未滿51人的企業則可申請「小型企業人力提升計畫」，此計畫有輔導顧問到場服務，從企業需求角度為員工開辦個別或聯合型客製化訓練課程，訓練費用政府全額補助。
許慧香說，受新冠疫情影響，企業勢必要讓員工活化才能轉型再出發，因此可透過內訓或外訓各項課程協助提升員工職能，建議企業可運用政府補助資源，強化競爭力。
圖／雲嘉南分署提供
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