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西門子歌美颯委託金屬中心代訓 離岸風電技轉台灣
位在高雄興達港區的「海洋科技產業創新專區」預訂元月11日啟用，除風場硬體到位外，當天人力培訓中心將與西門子歌美颯簽署合作意向書，同時開訓。相關人才完訓且取得認證後，可陸續投入離岸風電產業 。
金屬中心受經濟部能源局委託籌備及經營海洋科技產業創新專區，其中海洋科技產業人才培訓及認證中心，更與合作單位Maersk Training 建置國際風能組織 (GWO)各項離岸風電課程，屆時將派人員到專區接受基礎安全及技術訓練、進階救援及急救訓練、吊車及指引手訓練、葉片修復等專業課程，期望成為台灣與亞太地區離岸風電人才培訓及認證的搖籃。
西門子歌美颯今天與金屬中心聯合發布，將委託金屬中心執行西門子歌美颯內部開發的3套離岸風電專業訓練課程，屆時由西門子歌美颯派員來台培育與認證金屬中心講師，並定期審核專業訓練項目。未來接受專業課程培訓的學員能成為西門子歌美颯運維與建置技師、客戶及承包商。
金屬中心表示，這是西門子歌美颯首次在亞洲委託外部單位執行專業客製化課程，也將進一步在台灣移轉離岸風電技術，西門子歌美颯的訓練設備與師資預計今年元月份到位，今年全台預估有70名技術人員受訓，完訓後陸續投入風電產業。
這項合作代表金屬中心訓練能量已獲指標客戶肯定，設施及講師認證也滿足西門子歌美颯客製化訓練條件，並證明西門子歌美颯長期投資台灣離岸風電市場的決心。
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