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乾杯集團徵才 祭時薪上看240元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
乾杯集團董事長平出莊司招兵買馬。(照片提供:乾杯集團)
乾杯集團董事長平出莊司招兵買馬。(照片提供:乾杯集團)

牛年「薪」氣象，乾杯集團（1269）啟動「乾杯之星培訓計畫」，計時社員起薪200元，招百位職缺，時薪上看240元，比基本時薪高50%。同時乾杯集團也宣布不再只是燒肉店，已轉型為「和牛企業」，今年將大舉徵才、再拓事業版圖。

乾杯集團宣布自3月1日起，推出全新徵才計劃招募計時員工，以「時薪最高上看240元」的優渥條件，期望培養更多優秀的餐飲界人才。同時推出「乾杯之星培訓計畫」，主打「計時社員起薪200元」，預計再開出百位職缺，挑戰餐飲業最高時薪。

乾杯集團董事長平出莊司於2018年重新訂定以「集中牛肉 (和牛) 核心事業品牌」調整集團事業方針，經過3年期間的品牌調整、盤點店鋪進行汰弱留強，已在去年底完成將集團事業體質轉型為「牛肉 (和牛) 企業」，今年台灣事業將全力衝刺牛肉核心事業，積極加速展店步伐，預計展5~10家店鋪，將大舉徵才、釋出百位職缺。

為吸引更多餐飲優秀人才，乾杯集團表示，推出全新徵才計畫，招募領班階級以下的時薪制員工，並祭出起薪200元的「乾杯之星培訓計劃」，透過高時薪、無時數設限的全新制度吸引人才，時薪社員於訓練階段時即可把握機會考核，後續若想轉為月薪社員，將會直接從領班階級開始，升遷速度更快，公司也藉此培育更多穩定成長的儲備幹部，達到保留人才的做法，創造雙贏局面。

餐飲業競爭激烈，人力需求多，乾杯集團致力推出優於業界的徵才福利吸引目光。乾杯集團人力資源部高婷莉經理表示，乾杯熱情、歡樂的服務印象深植在客人心裡，許多年輕人從大學時期就於集團旗下各店鋪打工，發現社內有許多年紀輕輕的員工已做到現場領班，甚至店長等職位；近年來更觀察到不少人除了正職工作以外，期望透過兼職打工，能在短時間內，以高時薪賺取額外收入。

乾杯集團目標為招募領班階級以下的時薪社員，以基本時薪計算，將依不同品牌，通過站區考核即可加薪，時薪最高上看240元，比法定最低時薪160元更高出50%；此外，更首度開放時薪社員領取業務獎金資格，一個月最高可領到5,000元。

為了培育更多人才，乾杯集團未來領班階級以上的月薪社員，包含領班、副店長、店長三種職位，將從時薪社員中開始培養。舉例來說，在大學時期於集團旗下品牌打工的學生，打工時期若通過各站區考核，大學畢業後將可直接從計時社員身分，轉為領班以上的月薪社員，公司將依照個人能力安排合適職位及敘薪，期望提供年輕人更多保障。

餐飲業 徵才 打工

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