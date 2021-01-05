稱「時代蟑螂有夠髒」 花敬群致歉了

內政部次長花敬群與時代力量立委邱顯智因為房產政策議題再度槓上，花敬群在邱顯智粉專留下一句「時代蟑螂實在有夠髒」，引發反彈。花敬群晚間在臉書上道歉，表示情緒性說法或有不妥，用「蟑螂」指責別人確實不當，敬表歉意。

花敬群表示，住宅與房產政策是個敏感且複雜的議題，從左到右，從急切到漸進，都是人性，也是民意。

花敬群表示，公平與效率其實是可以並存，甚至應該是相輔相成的。例如：興建社宅可以協助弱勢居住，同時透過營建活動帶動經濟；例如，推動都更危老可以提升居住安全與居住品質，同樣也帶動經濟。所以在近兩年營造活動大增，其中確實與供給面的居住正義政策有所關係。

此外，包租代管社宅也是融合公平與效率的政策，讓市場上專業人士協力服務弱勢租屋者，更讓租屋市場邁向健全。

花敬群表示，房地產的善與惡，端看我們用怎樣的態度與政策來引導。然而，為了維護這些善的政策能夠順利推動，也為了避免一些不成熟倡議被政治所擴大，確實有許多難以避免的責難需要承擔。

花敬群隨後也編輯在邱顯智臉書的留言，將「時代蟑螂實在有夠髒」改成「真理自在人心」。