基士德去年第4季營收創同期新高 季增20%

水處理環保設備及技術服務商基士德-KY（6641）今（5）日公布，去年(2020年)12月合併營收1.99億元，月減5%、年增2.6%。累計去年第4季營收6.03億元，創歷來同期新高，季增兩成。主因在於去年第4季擺脫第3季大陸洪水影響，交貨順暢，各月營收持續維持高檔。

根據統計，基士德去年全年營收18.47億元，年減7.3%。基士德表示，IMF預估台灣2021年GDP有3.2%的成長，大陸預估成長率為8.2%。預期台灣因乾旱及台商返台投資，水資源市場可望持續發展。在大陸市場方面，中國十三五推動結果顯示城鄉汙水處理已達成預期目標，中國政府對環保政策的重視將延續至十四五繼續推動與升級，預估在汙水處理提標改造將加大投資力度，基士德對未來公司成長維持審慎樂觀。

基士德指出，台灣分公司去年積極參與台灣各單位主辦與智慧水務相關論壇活動，包含環保署、營建署、外貿協會、台中市政府水利局，SEMI 高科技廠房設施委員會等。11月參加經濟部中小企業處舉辦的首屆「2020城市數據實境賽」並獲得優勝獎；大陸子公司川源（中國）去年也參加「中國環博會」、「中國環境數字大會」、「研華工業物聯網夥伴峰會」、「中國工業水大會」、「中國機械工業環境保護機械標準化技術委員會及分技術委員會換屆大會」等活動，並獲頒獎項肯定。