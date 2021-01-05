台股去年創新高 終於賺錢的勞動基金績效為何落後大盤？

終於賺錢！最新公布的勞動基金績效，2020年至11月大賺1983億元，收益率為4.62％，但比起台股去年頻創新高，為何勞動基金表現卻不如大盤，更比不上台積電？

過去一年，攸關近千萬勞工權益、掌管4兆5123億元的勞動基金（勞工保險基金與勞工退休金），又爆出重大炒股弊案，讓辛苦工作一整年，繳了不少勞保和勞退基金的勞工深感憂心。

雪上加霜的是，勞動基金去年底公布的投資成績出現紅字！

直到2021年開工第一天，勞動部1月4日最新公布的資料顯示，勞動基金過去一年的績效終於由虧轉盈，2020年1月至11月底大賺1983億5000多萬元，收益率為4.62％。

事實上，去年勞動基金的績效波動非常大，一直到10月底收益仍是負數，累計大賠418.8億元，11月才終於由虧轉盈。與此同時，台股卻站穩「萬四」，頻創歷史新高，過去一年大漲2735.39點，漲幅達22.8％，將近勞動基金報酬近四倍。

其中，攸關710萬多名勞工權益、規模為2兆6885億元的新制勞退基金，2020年至11月底收益為1080億元，平均為每名勞工賺進15000元，但收益率僅約4.23％，遠不及同期的台灣加權指數約14.38％，甚至比巴克萊全球債券指數的7.75％來得遜色。

雖然全年的成績單仍未結算完畢，但勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹樂觀預期，12月的收益數還會再增加，2020年全年勞動基金收益率「絕對是正成長」。

然而，盤點勞動基金2020年的績效表現，可說是波動非常大，甚至比不上台灣加權指數（大盤）、台積電的表現，為什麼？

關鍵一：勞動基金績效不如台股漲勢？4.5兆大餅須做資產配置

外界質疑，勞動基金績效不如台股漲勢，為何不直接買0050（元大台灣50 ETF）就好？

劉麗茹解釋，勞動基金必須採多元配置，不可能把所有雞蛋放在同一個籃子。以新制勞退基金為例，台股的部位包括自營和委外，占整體基金約20％左右的比重。

事實上，勞動基金的操作原則與目的，並非收益最大化、資產極大化，而是保守穩健，也就是不求打敗大盤最多，而在於風險控管。畢竟勞動基金規模高達4兆多元，市場任何風吹草動，都可能影響甚鉅。

基於分散風險和資產配置，勞動基金不可能通通拿去買股票，而是須同時布局股票及債券、國內和國外市場，並呈現各半的平均分配狀況，以便降低市場短期波動風險。

2021年開盤第一天，「護國神山」台積電盤中衝上540元天價，2020年漲幅高達60.12％，也讓外界質疑，為何勞動基金不買台積電就好了？

攤開勞動部公布的最新半年報，其實，三大退休基金截至去年6月底，持有台積電的比重都相當高，占國內股票部位逾二成。以新制勞退基金為例，第一大持股台積電的比重達20.45％，不過，比起0050持有台積電比重逾49％，比重仍算低。

關鍵二：新台幣匯價大升，導致海外部位匯損嚴重

由於資產配置和分散原則，勞動基金真正與台股掛勾的部位只有20％左右，而海外投資部位又占了基金規模逾一半的比重。這意味著，勞動基金的表現要看全球市場的臉色。

以台股部位來看，截至2020年11月底止，台灣加權指數上漲14.38％，勞動基金的台股部位收益率為18.09％，自營更高達24.74％，這意味著，勞動基金的操盤表現比大盤來得好。

但問題就出在，國外投資及國外委託經營這兩項。其中，新制及舊制勞退基金的國外投資及國外委託經營部位，分別達到50.95％與53.64％的比率，而這些資產大多是投資美國公債及美股，遇到美元大幅貶值，就可能產生龐大的匯損。

過去一年，新台幣匯率大升，從2019年底兌美元29.9元，到2020年底已經逼近28.4元，全年升幅達5.61%，匯損可能吃掉大半的報酬率。即便勞動基金針對海外部位進行避險，也不可能毫髮無傷，匯損依然會直接衝擊到勞動基金的整體績效。

聯準會（Fed）已多次重申，將維持低利率政策到2022年，這意味著，弱勢美元將持續下去。而隨著台幣持續升值，勞退基金持有占比一半以上、相當高的海外資產部位，未來恐面臨更為龐大的匯兌損失。

即使勞動基金去年交出正成長的成績單，但整體收益率恐仍不如大盤表現，加上炒股醜聞一再發生，勞動部除了加強內控機制之外，也應考慮是否應重新調整投資配置比重。同時，對於開放勞工自選投資組合的呼聲，勞動部也應審慎評估可行性。

面對2021年市場詭譎多變，疫情尚未結束，到底勞動基金要如何防弊興利？全體勞工都在看。

（作者／鄧麗萍 本文出自2020.1.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）