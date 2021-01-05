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台幣升值力道煞不住 王美花：現在屬於「弱美元」態勢

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花表示，現在是屬於「弱美元」的態勢，經濟部會加大力度針對面臨台幣升值有壓力的傳統產業，增加其附加價值，以及協助轉型。記者鍾泓良攝影／報系資料照
經濟部長王美花表示，現在是屬於「弱美元」的態勢，經濟部會加大力度針對面臨台幣升值有壓力的傳統產業，增加其附加價值，以及協助轉型。記者鍾泓良攝影／報系資料照

農曆年前新台幣升值力道煞不住！新台幣今（5）日一度來到27.994元。對此，經濟部王美花表示，現在是屬於「弱美元」的態勢，經濟部會加大力度針對面臨台幣升值有壓力的傳統產業，增加其附加價值，以及協助轉型。

王美花指出，近來不只台幣升值，很多台灣競爭對手國家的貨幣也都在升值，又加上我們的經濟又很好，所以台幣升值，對於部分產業確實有壓力，但提升附加價值，以及轉型，則是未來台灣長期且一定要走的路，經濟部今年會加大力度，協助廠商朝這個方向努力。

關於新台幣升值，王美花強調，她有在央行理事會中很清楚的描述台灣產業的狀況，一邊是資通訊、半導體產業出口沒有關稅，另一邊則是傳產出口，不僅有關稅，還得面臨會匯率升值的問題。因此，如何做好好的管理，還有因應措施，經濟部後續會持續跟廠商溝通。

新台幣 經濟部 王美花

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