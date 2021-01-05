去年前11月新登記工廠家數成長1.6倍 金屬製品業居首

經濟部統計處今（5）日公布「新登記工廠」調查，自去年3月20日起新登記工廠家數遽增，累計去年前11月新登記工廠家數達9,925家，較民國108年同期大幅增加157.6%，其中特定工廠登記家數6,399家，占新登記工廠家數64.5%最多，一般新登記工廠3,502家占35.3%次之，補辦臨時工廠登記因期限至109年6月2日止，僅24家最少。

經濟部指出，特定工廠為符合相關法令規定，須提出工廠改善計畫並依限完成，除於期限內取得用地合法外，需投入經費以更新或增加工廠設備，依經濟部中部辦公室推估新法施行後，10年內取得特定工廠登記家數將達45,000家，預期未來將累計創造約1至2兆投資金額。

為維持產業發展，保護農業生產環境，降低環境污染，經濟部修正「工廠管理輔導法」將未登記工廠與特定工廠納入管理及輔導，對民國105年5月19日前既有未登記工廠，須申請納管，因此特定工廠登記於109年3月20日正式上路，廠商申辦踴躍並自4月開始陸續核准登記。

此外，統計處還發現，新登記工廠家數以金屬製品業較多達3,609家，機械設備業1,260家次之，塑膠製品業850家再次之，與全體已辦理登記的工廠的產業結構相符，但若扣除特定工廠，去年前11月新登記家數則呈減少。

若按縣市別觀察，新登記工廠以台中市2,301家居首位，彰化縣1,861家居第2位，新北市1,222家第3位；若扣除特定工廠，則以新北市721家居冠，台中市675家居次。

統計處表示，去年新冠肺炎疫情在全球快速擴散，衝擊各國需求及生產活動，為因應疫情對經濟的影響，各國相繼提出防疫措施及經濟振興方案。台灣為小型開放經濟體，受國際景氣影響甚深，但國內防疫奏效及振興政策成功，製造生產活動如常，加上肆應遠距商機與新興科技應用擴展浪潮，帶動外銷接單及出口屢創新高。

觀察國內工廠歇業家數，去年前11月為2,529家，較民國108年同期減少226家或減8.2%，與近幾年比較，歇業工廠家數亦相對較少，顯示台灣未因疫情而出現工廠歇業潮。