我對陸出口占比過高 經濟部點出三大原因

我國對中國大陸出口占比過高引發關注，根據統計，109年1至11月我國出口到中國大陸（含香港）金額1,367.4億美元，占我出口比重43.8%，出口成長14%。經濟部貿易局進一步分析主要原因，是中國大陸復工較早、美國對華為管制禁令帶動國內供應鏈趕工出貨，及受疫情影響我國對東南亞及歐洲出口較往年減少，拉低該等國家出口比重，相對提高對中國大陸出口比重。

經濟部表示，長期以來兩岸產業已形成供應鏈關係，中國大陸高度仰賴我半導體及資通訊產品，多數為零組件及半成品等中間財，在中國大陸加工後再

出口歐美市場。隨新興科技與遠距應用趨勢成形，拉升對電子零組件、資通訊產品及機械設備等需求，亦帶動國內供應鏈出貨，使得我對陸出口持續成長。

不過，貿易局也指出，由於台灣與美國產業緊密鏈結及美中貿易戰轉單效應，去年我對美出口持續成長，同時經濟部並針對歐洲、美國及東協等我國較具優勢的產業，如體育用品、自行車、汽車零配件及紡織品等，透過辦理線上台灣形象展、虛擬展館、拓銷團、視訊採購洽談、線上產品發表會等作法，協助廠商全球布局，且疫情發生後，宅經濟等新興科技興起有助我電子產品出口。

貿易局指出，自去年10月起，我對東協及歐洲出口即已正成長，11月對東協出口成長10.7%，對歐洲出口成長6.8%，對美出口成長17.7%。

貿易局表示，因應國際情勢，各國業者都在調整供應鏈，我台商回流亦帶動我對其他國家出口成長，經濟部持續透過「投資台灣三大方案」加速引導上中下游優質台廠回流，讓台灣的產業鏈更為完整，加上台灣有高階的人才優勢，可望打造台灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展四大中心，奠定未來經濟發展深厚根基。

同時，經濟部亦結合台灣優勢及新南向國家需求，持續開發新南向商機，促成食品生技、智慧城市、電子商務等領域合作，及與印度、印尼、越南、泰國等進行產業人才培育，並協助台灣廠商數位轉型。對於有大量製造需求的台商，則透過新南向政策協助將產線移往東南亞或南亞，布局全球。