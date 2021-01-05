新興亞股倒吃甘蔗 台、印、韓股皆創新高

上週封關日前美股道瓊、標普指數再創新高！市場氣氛在疫苗施打、美國財政刺激政策順利推出的前提下，情緒昂揚，新興亞股包含台股、南韓、印度股市上週接連創下歷史新高，越南股市則從去年8月開始連續5個月收紅，上週收盤價亦創下全年新高。回顧2020全年的外資動向，印度毫無懸念成為所有新興亞股中，唯一外資淨流入的市場，連續14周吸引外資淨流入。台股則是少數倒吃甘蔗的市場，第四季吸引外資穩定大幅流入。上週最受外資寵愛的前三國家，分別為台灣、印度、南韓，各吸引15.9億美元（下皆為美元）、8.8億、3.1億。上週東協市場，除了越南外，普遍表現趨於平淡。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上週受惠外資買盤回歸，加上美國財政紓困金即將發放，激勵台灣加權指數創下新高。但從量能觀察，交易量並未相對放大，短線可能因疫情發展呈現高檔震盪，長線來說，今年大盤挑戰萬五亦不無可能。

周俊宏指出，航運股上周持續爆量增長，但後期個股漲勢有收斂跡象，各航線的基本運價漲幅也呈現同步收斂，惟市場目前缺櫃、缺人、堵港情況依舊，航商可能採取其他方式間接調漲運費，整體運費仍有調漲空間。

越南股市部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股經歷疫情衝擊後，靠嚴格防疫及優異的經濟基本面推升，2020年全年上漲15%！也因為傑出的防疫表現，第四季經濟成長率高達4.5%，全年成長率達2.9%，被官方視為巨大的成功。她表示，雖然全球經濟陷入衰退，但越南製造業表現可圈可點，今年全球經濟若穩定復甦，其製造業的擴張潛力值得期待。