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彭博：美國紓困法案過關 美國股票型ETF再獲青睞

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
依據彭博資訊統計，截至2020/12/31過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入122.8億美元，其中主要流入美國及全球股票型ETF。 美聯社
依據彭博資訊統計，截至2020/12/31過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入122.8億美元，其中主要流入美國及全球股票型ETF。 美聯社

川普簽署近9,000億美元紓困法案及1.4兆政府預算案加以英國再批准新冠疫苗使用，雖參議院共和黨阻撓2,000美元個人紓困補貼法案，但無礙正面利多，惟多國發現英國變種病毒感染案例，紛紛啟動旅行限制及加強措施，適逢假期期間交投清淡，全球股市漲跌互見。

依據彭博資訊統計，截至2020/12/31過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入122.8億美元，其中主要流入美國及全球股票型ETF，近週資金分別淨流入56.8億與33.8億美元，亞太、新興市場及拉美股票型ETF近週資金淨流8.8億、6.3億及0.05億美元，而日本、中國及歐洲股票型ETF近週資金分則遭調節淨流出6.2億、4.7億及1.6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，2020年全球金融市場歡喜豐收，迎向2021年，預期全球經濟將呈現先蹲後揚的走勢，前者反映秋冬疫情嚴峻的衝擊，中國為首的新興市場將扮演經濟復甦的領頭羊，之後隨著疫苗普及帶動更多經濟活動重返常軌，輔以低利寬鬆政策延續，有利風險性資產多頭續揚，其中弱勢美元趨勢成型將提振新興市場走勢，元月份可特別留意拜登新人新政、企業財報及中國農曆春節前後的消費旺季。建議佈局掌握「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股、雙收益-美國與新興市場平衡型基金」三大方向，積極卡位紅包行情。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊投資長曼拉．賽肯表示，2020年疫情所帶來的挑戰，突顯新興市場擁有的結構性優勢與長期有利趨勢，進入2021年仍將因此受惠，誠如東北亞國家在疫情危機期間所展現出的韌性，以及掌握全球邁向新經濟環境長期轉變趨勢的能力，將推動2021年度在競爭優勢上繼續保持領先地位。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，放眼中長期，受惠於全球人口高齡化推升醫療需求，生技製藥公司積極投入研發以及新藥創新浪潮之結構趨勢加持，樂觀看待生技產業投資前景，我們對生技產業正在發生的大量創新感到振奮，包括基因療法和基因編輯、免疫腫瘤及精準腫瘤等，我們也在罕見疾病領域找到投資機會。併購活動也是產業的重要驅動力，中小型生技公司豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，預期2021年併購活動將加速。

生技產業 新興市場 ETF

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