生策會長翁啟惠期許：2021年三大產業跨領域結合

社團法人國家生技醫療產業策進會今（4）日舉辦2021年會，會長翁啟惠表示，過去一年生策會有幸跟產業和政府部會齊心協力，聚焦疫後大健康產業發展，展望後疫時代新經濟，期待醫療、資通訊、生技三大產業跨域結合，共同發展從治療延伸到預防與保健，也是台灣最有利基發展的的大健康產業。

翁啟惠提出新年度新期許，一是醫療生技和資通訊跨領域合作，要讓政府推動「台灣精準健康」所需的法規環境、人才養成及資金投入；二是期待科技大廠一起找投資案源、支持初創，擴大國際創投參與，共同加速台灣的新創，帶動新的經濟模式。

今年生策會年會，在翁啟惠、及兩位副會長長林百里與楊泮池共同主持下，邀請了副總統賴清德、前副總統陳建仁、立法院院長游錫堃、前立法院院長王金平、兩位專題演講貴賓-台達電創辦人鄭崇華、國發會主委龔明鑫，還有衛福部食藥署署長吳秀梅、經濟部工業局局長呂正華，另有其他多位科技界老板，共四百多人出席。

翁啟惠指出，回顧2020年，台灣在新藥、資通訊科技與醫療結合的布局，都有非常好的進展。在國際授權部分有10家企業、共11項新藥取得海外授權，還有10項新藥進入上市的最後階段，顯見台灣研發能力已銜接國際，期待2021年台灣有更多新藥能夠順利進入國際市場。

另一方面，在資通訊的AI與雲端運算、高解析度8K顯示、行動感測技術等關鍵科技與軟硬體的密切合作下，過去一年已看見醫療創新產品開始導入場域驗證，取得相當成果。相信未來台灣有機會進一步領先國際，制定醫療科技新標準、新規格，讓台灣走向國際。

翁啟惠指出，生策會作為產業和政府溝通的平台，推動了三件非常有意義的任務。首先是發表「COVID-19後世代的大健康產業發展策略」建議書，提出四大面向、共15項建議，並看到政府正面回應。

第二個任務是鼓勵醫療創新、加速醫療新創，在楊泮池和80多位專家的投入下，透過「國家新創獎」為找出具有創新優勢和市場價值的技術、產品與初創團隊，去年選出六個初創團隊，邀請許多科技業、國際創投一起來幫助這些團隊。

第三個任務是上個月圓滿落幕的台灣醫療科技展，不論是展出的科技含量、參與規模、與會人次，都創紀錄，總共有將近1,600個展位及超過10萬人次參加。