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勞退新制績效轉正 平均每位勞工分紅近9,000元
勞工今年3月有望分紅。勞退新制基金累計至去年11月底，規模達2兆6,885億元，收益數為1,080.8億元，收益率為4.23%。以目前勞退新制有效帳戶數1,205萬個計算，平均每個勞工分紅8,969元。
勞動基金績效轉正了。勞動基金運用局今（4）日公布勞動基金最新績效，累計去(2020)年前11月，勞動基金收益數為1983.5億元，收益率4.62%，11月單月大賺2402.3億元。
其中攸關勞工退休經濟保障的勞退新制基金，累計至去年10月底虧350億元、收益率負1.38%，轉為累計去年11月底，收益數為1,080.8億元，收益率為4.23%，單月大賺1430.8億元。因此，勞工今年3月有望分紅。
勞退新制於每年3月會將前一年收益分紅給勞工。勞動基金運用局估計，去年12月勞退新制的收益數還會增加，意味著勞工今年3月分紅還會再增加，有望拿到大紅包。
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