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兩波寒流接力！最冷時間點曝光北部空曠區恐下探3度

勞動部擴大勞檢 逾10萬營造業工地皮繃緊

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

房市開工熱、前瞻計畫公共工程進入高峰期、以及台商回台投資設廠熱潮，勞動部今(2021)年專案勞檢鎖定營建業，今年規劃勞檢場次較去年成長二成，達到6.5萬場次，鎖定重大公共工程、危險性工地。

勞動部長許銘春今（4）日突襲勞檢林口旺洲開發的住宅興建工程工地，發現露天開挖未設置擋土設施、施工架未設護欄等多項違反安全衛生規定，對營造廠當場開罰36萬元，並且局部停工。

許銘春宣示勞動部加強對營造業勞檢決心。許銘春表示，勞動部將今年定調為「營造業減災年」，今年因為前瞻基礎建設、重大公共工程展開，台商回台投資熱潮，以及建案開工量大增等，預計今年動工件數逾10萬件之多，為避免職災發生，確保勞工安全，將展開大規模勞檢。她強調，此舉與打房無關。

勞動部職安署2019年對營造業勞檢5.1萬場，2020年則達5.6萬場次，今年則規劃再成長二成，估計達6.5萬場次。

勞動部職安署表示，勞檢將優先鎖定重大公共建設及危險性工地，後者是指符合一定規模以上的工地，包括建築樓高80公尺以上、地下開挖18公尺以上，以及橋樑跨距達50公尺、隧道逾1000公尺等。

職安署官員也指出，下水道工程等侷限性工作、以及過去3年內發生2次重大職災，則屬列管案件，職安署將每個月都會去訪視。

職安署表示，墜落、感電、物體飛落、倒塌等是營造業工地最常見到職災，若經勞檢發現違反職業安全規定，可罰3至30萬元。其中，若是一億元以上建案、上市公司，開罰從12萬元起跳，每一違規樣態則加上3萬元罰鍰。

勞動部職安署表示，2019年營造業職災死亡人數攀升至168人，2020年則降至142人，降幅約15%，但仍居各業之冠，希望透過加強勞檢，今年營造業職災死亡人數能再下降。

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