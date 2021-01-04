國保基金缺口 陳時中：預算編列前後的關係

衛生福利部長陳時中今天對國保基金財務缺口可能達新台幣515億元一事表示，這是編列預算前後的關係，對國民年金財務沒有影響；至於彩色口罩偶氮色料查驗，食藥署會充分把關。

陳時中今天陪同行政院長蘇貞昌至台北港視察進口豬肉查驗作業時接受媒體聯訪，媒體詢及衛福部連年對國民年金未足額撥付，使得國民年金保險基金缺口將達515億元，陳時中表示，國民年金的財務沒有問題，這是編列預算前後的問題。

陳時中表示，每一年度，政府要編列預算到底多少錢，年初的時候數目沒有出來，主計單位認為要整個數目、數字都出來，第二年再編上去，中間就有可能有一些款項不足，那政府就要撥列不足第二年就會撥進來，所以就要跟國民年金先借款，第二年，政府資金撥進來再補足，這是一個預算編列前後的問題。對國民年金財務絕對沒有影響。

媒體追問彩色口罩恐含致癌「偶氮色料」，衛福部是否會加強查驗？陳時中表示，對於各方面跟民生有關的物質安全，食品藥物管理署都會充分予以把關。

媒體也問到對中研院院士、台大醫學院內科教授楊泮池團隊針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）開發出誘餌抗體ACE2-Fc，可阻斷感染並清除感染細胞的研究的意見時。陳時中表示，相關研究仍照研究方式在做，衛福部會進一步了解。