經濟部公告今年六大施政重點 產業紓困為重中之重

今天是2021年第一個上班日，經濟部也公告「2021年六大施政重點」，依舊以產業紓困為首，其次依序為強化產業韌性、加碼投資台灣、多元經貿布局，以及落實能源轉型和建構友善水環境。

經濟部表示，因應國外疫情持續影響，將繼續推動紓困薪資及營運資金補貼，協助仍受衝擊的製造及會展產業。

關於強化產業韌性部分，經濟部則以「推動六大核心戰略展業」和「打造四大中心」為重點，在五加二產業創新的基礎上，推動資訊及數位相關產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業。並掌握全球供應鏈重組契機，打造高階製造中心、高科技研發中心、半導體先進製程中心、亞太綠能中心。

同時，經濟部也將透過「投資臺灣三大方案」驅動企業加速投資落實，並加強吸引高附加價值外商來台投資，以「Contact Taiwan」協助企業延攬國際優質人才。同時也將研訂第3期（民國110~民國111年）前瞻基礎建設計畫，加速產業數位轉型，同時調整法規，塑造公平可預測的商業環境。

此外，多元經貿布局也是經濟部今年的施政重點。經濟部指出，除已舉行首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，持續深化台美經貿合作，同時也會加強台日、台歐盟經貿關係，以及爭取加入CPTPP，協助企業拓展更大的海外市場。同時，也將協助產業建置多元生產基地分散風險，包括移回台灣在地生產供應、移往新南向國家生產，或到歐美市場設立生產基地，並強化運用數位貿易，拓展新南向及其他有潛力市場，爭取全球商機。

落實能源轉型，也是備受關注的施政重點之一。經濟部今年的重點工作包括擴大建立太陽光電示範案例，未來將繼續規劃執行，建置更多離岸風場。以及完善綠電憑證市場及交易制度，協助業者打進國際綠能供應鏈。同時，也將確保穩定供電，經濟部表示，已由供需面做好完整的期程規劃，至民國116年前備用容量率皆可維持15%，備轉容量率10%以上的水準。

由於去年面臨56年最大旱災，經濟部也特別將「建構友善水環境」列為今年六大施政重點之一，將透過多元穩定供水、強化防汛整備，以及營造親水環境等三大重點工作，進行多元水源開發、區域調度備援及擴大水庫清淤，增加供水與備援能力，並投入14億元，啟動抗旱緊急水源計畫，增加抗旱水源供應。同時，加強河川、排水及滯洪設施，提升災害整備及應變能力，建立安全宜居水環境。並結合生態保育、水質及周邊地景改善，恢復河川生命力，打造永續、親水環境。