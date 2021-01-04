彩色口罩恐致癌 經濟部啟動抽樣調查

市面上口罩除了一般的顏色外，許多民眾也會選擇配戴五顏六色的口罩。外界擔心外界憂心市售彩色口罩恐含有致癌偶氮色料，經濟部標準今（４）日表示將啟動市場購樣檢測計畫，針對實體店面、大賣場通路及網路平台販售的70種品牌進行檢驗，預計結果將於兩周出爐；若檢出有害物質，可罰6萬元以上、150 萬元以下罰鍰。

經濟部標檢局組長賴俊杰表示，依據CNS15290紡織品的安全規範，一般紡織品不能驗出22種禁用的偶氮染料，游離甲醛不能超標。

賴俊杰解釋，醫療用口罩不屬於標準局的檢驗範圍，僅針對一般防塵口罩屬於經濟部管轄，若屬於醫療用口罩，將由食藥署負責檢驗及開罰。

賴俊杰表示，一般防塵口罩非屬於強制檢驗項目，依照「消費者保護法」，企業製造、輸入對於消費者身體健康有危害的產品，將可要求下架、回收改正，如果逾期未改善，將依照「消保法」可罰6萬元以上、150 萬元以下罰鍰。

賴俊杰說，今日將進行市場購樣，接下來進入實驗室並審查數據，過程都需要時間，預計兩週內會有初步結果，將向外界公布。