去年新車掛牌數45.7萬輛 創15年來新高

台灣車市遭遇新冠肺炎卻逆勢成長，2020年新車掛牌數衝上45.7萬輛，創下15年來新高，其中12月受惠於各廠牌延續冬季販促力道，加上汰舊換新補助即將於2021年1月7日截止，刺激民眾加速購車決策，致使汽車市場買氣十分暢旺；12月總市場規模達到45,505台(年減1%)。

龍頭車廠和泰車旗下兩品牌Toyota Lexus 登錄實績11,354台，市佔率25%。累計全年146,194台,為歷來銷售的次高紀錄(最高: 2005年150,324台)；市佔率32.0%，也連續蟬聯第19年台灣車市龍頭寶座。

即使如此，TOYOTA 12月登錄 10,180台 (年減14%)，主要是RAV4在12月受限於原廠產能供應有限，領牌台數僅為1,814台，然而全年累計登錄仍高達31,870台，成為台灣史上第一台年販超過3萬台的SUV車款，並且也首次稱霸2020年全車種銷售冠軍，目前RAV4手頭仍有超過2500台以上訂單等候交車。

展望1月份，受惠於汰舊換新政策截止前刺激效果，加上消費者普遍希望趕在2月10日農曆年前交車領牌，預期1月份市場規模可來到4.9萬台以上的水準，可望比去年同期成長24%。

至於2021全年車市規模，則將受到行政院汰舊換新法案是否延續所影響，目前仍難以預測。