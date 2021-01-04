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勞動部：現有540家、6,463人放無薪假

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
無薪假示意圖。記者蘇健忠／攝影
無薪假示意圖。記者蘇健忠／攝影

勞動部今（4）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前全體行業實施無薪假有540家、6,463人，家數較上周增加9家、人數則減35人。

和上周相較，目前製造業和服務業無薪假皆呈穩定，僅有些微變動。

勞動部統計指出，製造業目前有131家、2,686人實施無薪假，較上一期增加1家，人數則減54人。

其中，金屬機電業目前實施無薪假有72家、1454人，一周內增加1家、4人。資訊電子工業現實施無薪假有10家、281人，和上周相較，家數持平、人數則減70人。

批發零售業目前有182家、1,377人實施無薪假，較上周增2家，人數減7人；運輸倉儲業則有42家、1,242人實施無薪假，較上周減少1家、7人。

支援服務業（含旅行社）目前則有102家、678人實施無薪假，較上周增加1家，18人，顯示旅行社仍受到邊境管制、禁出團衝擊。

無薪假 勞動部

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