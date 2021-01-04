Q1景氣回溫 資方樂觀度11季新高、勞方悲觀度12季低點

「疫情黑天鵝」效應籠罩，衝擊全球經濟將近一年，所幸台灣防疫有成，根據yes123求職網調查發現，Q1似有景氣回溫跡象，因為資方樂觀度呈現11季新高，勞方悲觀度則是12季低點。

調查顯示，與去年第4季相比，展望今年第1季景氣，企業樂觀度明顯上揚。即使還有60.9%持平看待，樂觀的比例為26.6%，悲觀的佔12.5%，而把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+14.1%，去年同期則為+9.2%；相較9月的數據，上一季「淨樂觀比例」是+1.7%，企業方面保持「偏正向」看法，「樂觀度」更創下11個季度以來新高。

而對於今年首季景氣，上班族則依舊小心面對，調查顯示，持平看待的有53.5%，樂觀的佔22.6%，悲觀看待的有23.9%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是-1.3%，去年同期則為-3.9%；相較9月調查，前季是-13.3%，「悲觀度」不但明顯縮小，更降至12個季度以來新低。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，楊宗斌解讀，經過近一年的「企業防疫」考驗，加上「數位轉型」調整，資方對2021年的景氣復甦，信心度逐漸提高。例如「外銷導向」廠商，期盼有轉單效應加持；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期消費力道，能否維持一定的強度。

另一方面楊宗斌認為，由於正值年關前後，上班族保持高度危機意識，有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；還有面對「低度成長」的悶經濟環境，恐怕也無法有太過樂觀的預期心理。

「牛年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2020年12月16日到12月28日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共1,024份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。