轉正了！勞動基金11月大賺2402億元 勞工有望分紅

勞工安啦，勞動基金績效轉正了。勞動基金運用局今（4）日公布勞動基金最新績效，累計去年前11月，勞動基金收益數為1983.5億元，收益率4.62%，11月單月大賺2402.3億元。

勞動基金運用局預期，去年全年勞動基金收益數還會增加，今年3月勞工有望繼續分紅。

今年爆發新冠肺炎疫情，全球金融市場震盪，勞動基金今年截至6月累計虧損達新台幣1498.4億元，直至7月才轉正；至9月時累計收益為22億，但10月因美國總統大選期間，國際金融市場震盪劇烈，讓累計收益數又為負418.8億元。11月單月大賺2402.3億元，讓整體勞動基金收益數及收益率再度轉正。

勞金局指出，11 月歐美地區為抑制疫情，再度啟動管制措施，部分經濟活動力 受限，然而在美國選舉不確定因素底定、疫苗進展好消息帶動下，全球 金融市場呈現震盪走高。MSCI 全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指 數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，11 月份單月表現分 別為 12.33％、9.10％、9.71％、9.38％、1.82％及 9.24％，累計今年 表現分別為 11.10％、14.81％、10.25％、14.38％、7.75％及負6.77％。

整體勞動基金截至2020年 11 月底止規模為 4 兆 5,123 億元，其中新制勞退基金規模為 2 兆 6,885 億元，舊制勞退基金規模為 8,948 億元，勞保基金規模為 7,677 億元。

勞金局指出，受到疫苗研發 進度激勵金融市場回溫，去年截至 11 月底止，整體勞動基金評價後收益數為 1,983.5 億元，收益率 4.62％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為 4.23％、5.41 ％、5.82％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 4,065 億元，收益數為 208.6 億元，收益率為 5.74 ％。