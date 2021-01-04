產業求才內外皆溫 88.2％上班族想在Q1換跑道

yes123求職網今（4）日公布「牛年第1季景氣暨勞動市場趨勢調查」，有85.3%企業透露，在今年第1季有徵才計畫，不過仍低於去年同期的90.3%，計畫徵才企業又以餐旅、科技、營建最夯，且企業年後搶人才，開出均薪35.6K，創8年同期新高。

該份調查顯示，企業首季應徵新員工的原因，主要依序為：「一直處於缺工狀態」（35.3%）、「無擴編，單純填補人員離職空缺」（33.2%），以及「訂單或業務增加而擴編」（17.2%）、「公司擴點、展店而擴編」（14.3%），所以合計「要擴編」的企業，比例有31.5%，明顯高於前一季的20%，但低於去年同期的35.2%。

平均而言，每一家企業對人才的需求為14人，規模大於前一季的10.9人，也略多於去年同期的13.1人。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在求才方面，第1季屬於「內外皆溫」：迎接後疫情時代，企業觀望氣氛逐漸淡化，除了外銷訂單持續加溫，搭配過年效應加持，內需消費市場也轉趨熱絡。

進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？本次調查顯示，企業平均提供的月薪條件，落在35,562元，低於前季（Q4）調查時的38,574元，但高於去年第1季的34,477元，仍創8年以來「同期」新高。

此外，yes123求職網調查還發現，合計有88.2%上班族透露，「有計畫」在今年第1季換工作，總的來說，有轉職念頭的比例，不但多過前一季的67.8%，還略高於去年同期的87.7%，也創下8年來同期新高，宣示牛年的「年後轉職潮」正式啟動。

那麼對於新工作的「月薪期望值」，又是多少呢？此次調查顯示，平均落在40,584元，少於前一季期望的42,022元，也略低於去年同期的40,661元，微幅下修了77元。若與廠商開出的35,562元條件相比，等於打了「88折」，中間落差仍然達到12.4%，代表勞資雙方認知的「月薪差距」，還有5,022元。因此想在本季順利轉職，立刻媒合成功換工作，其實也不算非常容易。

「牛年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2020年12月16日到12月28日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,316份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共1,024份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。