特昇-KY馬來西亞子公司員工新冠肺炎確診 工廠停工7日

特昇-KY（6616）今盤前代馬來西亞子公司Techcential Sdn Bhd公告接獲馬來西亞衛生部「暫時停工通知」，主要是在2020年12月29日接獲員工確診新冠肺炎，公司即時停工並進行全面消毒，期間並安排所有員工進行全面採檢。特昇-KY開盤股價29.5元，以小跌開出。

特昇-KY表示，1月2日公司接獲馬來西亞衛生部「暫時停工通知」，指示工廠由即日起停工7日。對此公司已針對暫時停工可能產生的影響與客戶進行遞延出貨協調，子公司也遵照馬來西亞衛生部的要求採取一切必要的SOP與防疫措施。

特昇-KY旗下有2家主要子公司，其中，Techcential Sdn Bhd專業負責家具製造，是集團營運主體，主要製造的是5件式寢式家具，銷售國家以美國和加拿大為主。另有負責貿易部分的TC Home SdnBhd，在集團內負責貿易OEM與自有品牌在美加地區的銷售業務，主要代理的産品有BunkBed、餐桌椅及咖啡桌等。

特昇是馬來西亞前五大木製寢室傢俱製造商之一，從事木製寢室傢俱研發・近期投資約7,280萬元進軍廚房櫥櫃市場，2019年受惠貿易戰轉單效應，全年營收達13.87億元，年增28.05%寫下新高紀錄。2020年由於肺炎疫情延燒，馬來西亞政府封鎖全境，3月份和4月份子公司工廠暫停營運，影響業績表現。累計2020年1-11月營收11.32億元，年減10.32%。