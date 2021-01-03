長榮、陽明、萬海 法人喊高價

國際運價強勢持續，繼群益、富邦等主要投顧上修龍頭長榮海（2603）目標價，宏遠投顧進一步提高長榮目標價至62.3元，另陽明（2609）目標價提高到46.6元，萬海（2615）目標價升至80.4元，距三檔指標股封關收盤分別還有53%、59%、51%的潛在漲幅。

法人同步提醒，短線航運股已經大漲一波，高檔出大量，投資人應拿捏風險，以免追高「住套房」。

根據法人統計，去年第4季運價漲勢強勁，SCFI貨櫃運價綜合指數大漲83%，歐洲及地中海線運價指數更勁揚225%、206%。另今年元月美國線和歐洲線都有調漲計畫，其中，歐洲線含地中海線占長榮的營收比重30%，因此法人預期去年12月、今年元月及2月，長榮營收皆可保持高檔。

有市場擔心，缺櫃問題可能快速解決，抑或目前的貨櫃航運是缺櫃不缺船，恐提早結束航運股行情，對此投顧法人補充，全球95%的貨櫃箱為中國製造，中集集團（CIMC）市場份額45%為主要製造商，該集團去年12月下旬仍預測，未來一季到半年集裝箱持續短缺，相較於保守派預期，2月上旬春節前缺櫃就會緩解，短缺情形顯然更嚴重。

此外，法人指出，假設第1季淡季仍無法解決缺櫃，後續季節性轉旺，缺櫃恐更難解決，因此不預期缺櫃快速緩解。

至於缺櫃不缺船，法人表示，近期全球大型貨櫃船航商包括萬海、陽明、地中海航運等，均展開巨資收購二手船舶，希望立即取得可用船，反應缺船也是棘手挑戰，與市場說法顯有矛盾。

進一步分析，長榮、萬海相對於官營的陽明，後者肩負國家任務，營運限制較多，但前者沒有包袱，獲利能力相對強。特別是長榮，依陽明自結去年11月每股純益0.92元，長榮獲利數字可望更好。

在塞港、缺櫃、缺船的前提不變，法人預測長榮去、今年EPS各成長到4.73元、10.5元，今年底淨值來到31.15元，採用2倍股淨比推算的目標價62.3元。

至於陽明去、今年EPS預期成長到2.77元、9.42元，今年底淨值提高到22.18元，股淨比看好到2.1倍。萬海去、今年EPS預期成長到3.4元、8.36元，年底淨值提升到26.81元，股淨比3倍。