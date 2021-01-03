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不畏中美貿易與疫情 平均3天就有1案投資台中

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
經濟部統計，過去兩年投資台中案有245件，平均3天就有1件。圖/經發局提供
經濟部統計，過去兩年投資台中案有245件，平均3天就有1件。圖/經發局提供

台中市政府統計，雖有美中貿易戰及疫情夾擊，市長盧秀燕上任兩年至今，在台中投資件數有245件，全國第一，平均3天就有一件投資案，合計7177億。

國際經貿情勢驟變，連帶改變供應鏈生態，台商返台及在地投資相當踴躍。台中市政府經發局指出，根據經濟部統計，近兩年投資台灣三大方案中，台中累計166件、總投資金額2089億元，件數全國第一；民間投資方面，經發局則統計有79件、5188億元大量投資。

經發局指出，投資案多，市府招商投資障礙排除會議運作不停，共協助36家丶投資總額400億。去年底再協助豪力輝、太平洋廚電及源潤豐鑄造等3家廠商相關作業，預估可促進23億元投資。

經發局長張峯源表示，主動訪廠及跨局處協調，是投資障礙排除最重要的成功因素，只有第一線走入產業，才能深入了解廠商需求。

張峯源指出，投資流程包含環保、水利、建築、消防、都市計畫、法規等各面向，經發局招商工作小組最重要的工作就是一次邀集所有相關單位，共同解決廠商問題，也不易發生各單位意見衝突的情形，橫向聯繫大幅加速投資期程。

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