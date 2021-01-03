疫情效應 海歸人才搶飯碗

歐、美、日疫情嚴竣，海歸派、留學生陸續返台，對國內就業市場的影響開始發酵。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，當大量人才回流台灣，代表將有一批「質更優、經驗多」的人才加入戰場，提供資方更多人才選項。但也代表求職競爭加劇，大家必須要有備案，如果第一順位工作不可得，那麼第二、三選項是否能接受。

觀察1111人力銀行「高薪專區」排名前1000大企業的工作機會高達近3萬筆，去年11月全網站瀏覽次數相較前年同期明顯成長35%，科技業相關職缺占了約七成，反映出此波海歸潮挾其豐厚資歷返台求職，以及科技業的人才回流潮。

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明表示，雖然競爭的人變多，但國內今年經濟呈現「有幅度」的成長，且就業市場被壓抑已久後目前已開始蠢動，預估今年2、3月農曆春節前後轉職潮會相當熱絡。

晉麗明提到，新冠肺炎疫情短期難看到終點，就業市場未來幾年的的「榮枯表現」和「競爭力」輪廓其實已非常清楚明顯，不僅牽動航空、旅遊、飯店業等疫情重災區人才相關轉職潮，也影響外派人員及留學生的職涯和生涯規劃，預料這些現象陸續都會反應在今年國內的就業市場表現。

何啟聖建議，國際機構普遍預測，若下半年全球能走出疫情困境，跨境旅遊、商業活動將出現報復性成長，全球供應鏈也將重組啟動，對台灣經濟成長動能是好消息，反映在產業界對人才的需求強度，在新冠肺炎疫情催化下，所有產業都面臨轉型，受惠於5G商轉普及，人才需求也逐漸浮現。