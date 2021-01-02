美輪胎反傾銷調查台灣被課重稅 貿易局將協助業者爭取

針對美國商務部去年12月30日發布對包括台灣、韓國、泰國與越南的「乘用車和輕卡車輪胎」（Passenger Vehicle and Light Truck Tires）反傾銷初判結果，裁定我國產品的反傾銷稅率為52.42 %至98.44 %一事，經濟部貿易局昨（1）日表示，為協助業者因應後續調查程序，貿易局將儘速邀集相關公會與業者研商討論，以協助業者爭取有利我方的結果。

美國商務部發布的初判結果，關於台灣廠商部分，正新橡膠公司（2105）稅率為52.42% ，南港輪胎公司（2101）稅率為98.44%，其他廠商稅率為88.82%。

根據了解，美國商務部預計於今年5月14日公告本案最後傾銷認定，之後將由美國國際貿易委員會針對受調查產品是否造成美國國內產業實質損害或有實質損害之虞，於110年6月28日公告最後認定。倘上述兩機關皆作成肯定認定，商務部將發出反傾銷稅課徵命令。