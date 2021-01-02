中油新公式讓利 下游受惠

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
圖／經濟日報提供
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中油石化體系上下游對最大宗基本原料乙烯的新計價公式昨（1）日正式上路，因僅小幅修改，石油腦成本等三大區塊所占比重不變，依去年每月實際價格普遍低於原料現貨行情來看，有助台聚等近十家下游控制成本，為今年營運加分。

據了解，石化廠的上游基本原料占整體生產成本約由75%至80%不等，只要一有所變化，勢必牽動各業者產銷獲利消長。因此，石化基本原料計價公式調整協商一向是中油上下游每年的重頭戲。

去年第四季期間，中油與下游各石化廠歷經數次開會商討，凝聚出小幅修改的共識，並自1月開始實施至今年底。

業者表示，回顧去年市場變化，上下游受新冠肺炎疫情全球大流行衝擊，一度導致石化原料品需求銳減、價格急挫，業界哀鴻遍野。

所幸，隨著大陸企業加快復工腳步、歐美地區重啟經濟，激勵加工業布局原料庫存，讓業界營運大為好轉。

而基於今年市況仍然存有諸多變數，上下游協議以微調方式處理乙烯計價公式，進一步觀察市場未來變化。

其中，三大計價區塊和比重都維持不變，包括石油腦生產成本占43%、亞洲原料現貨行情占27%，和亞洲平均合約價區塊占30%；僅小幅調整亞洲平均合約價區塊中的韓國、泰國合約價的百分比。

中油 石油

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