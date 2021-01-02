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投資台灣方案 磁吸1.1兆元

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

美中貿易戰前年開打，促使大量台商回流台灣投資，經濟部因應推出「投資台灣三大方案總數」，提升台商回流順暢度。

根據投資台灣事務所統計，截至2020年底，投資台灣三大方案總投資金額為1兆1,663億元，其中台商回台投資方案總投資金額有7,925億元。

投資台灣事務所分析，因美中貿易戰對於電子資訊產業，包括伺服器業、網通設備產業鏈等傷害最深，相關產業早在2019年底、2020年初就回流，投資金額占總投資金額的七成。

而在電子業最大筆投資案，包括「面板雙虎」群創、友達分別在台南及台中設廠，投資金額為702億元、407億元；被動元件龍頭國巨在高雄豪擲312億元設新廠；印刷電路板大廠欣興電子也在桃園設廠，投資金額266億元。

傳統產業中，全球自行車品牌巨大，以及碳纖維複合材料大廠拓凱實業都選擇落腳台中，分別投資50億元、63億元設廠。

經濟部因應2019年美中貿易戰開打，該年7月實施「投資台灣三大方案」，其中包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」

據投資台灣事務所截至去年底資料，三方案總投資金額約1.1兆元，共767家通過審核， 預估創造就業機會達9.8萬人；台商回台投資方案在去年底吸引投資金額7,925億元，預估創造6.5萬個就業機會。

對於回台投資方案是否能在三年達標，投資台灣事務所表示審慎樂觀，認為距離目標僅差2,075億元，有信心可以在今年底前達標。

而今年1月美國總統拜登上任後，外界預估美中衝突將減緩。對於是否會影響到今年台商回台投資熱度，投資台灣事務所認為，台商回台高峰為2018年底及2019年初，之後回流速度就維持穩定，預估今年回台狀況也將與去年雷同。

投資台灣事務所指出，大廠商在前年均已擬定投資計畫，並在近期建廠及建置產線，因此事務所這兩年最大任務就是確保廠商按計畫落實，去年落實金額已達2,556億元。

台商 貿易戰

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