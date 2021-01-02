聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資台灣／政府專案處理 解決五缺

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導

美中貿易戰後，台商加速回流投資，但過去台灣被詬病有缺水、電、地、工及人才等「五缺」，對此，投資台灣事務所表示，經濟部工業局在缺地方面有在彰濱工業區、雲林科工區盤地，並提供免租金方案；水電方面台水及台電兩家公司都有專案處理，不會影響台商投資進程。

經濟部表示，行政院面對缺地問題提出三大策略，包括「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」、「產業用地開發與更新」，預計在2022年前提供1,442公頃用地。

其中，工業局針對台商開出優惠，若台商選擇進駐彰濱工業區、雲林科技工業區及台南科技工業區等，可享前兩年免租金優惠。此外，工業局為確保工業區土地確實有效利用，針對閒置工業用地修訂退場機制，若業者進駐後未在兩年內使用超過三成土地，包括取得使用執照及工廠登記，政府將可對業者開罰並強制拍賣。

對於缺水問題，水利署表示，包括板新二期、高雄大樹伏流水均等水利工程已建置，桃園─新竹備援管線也將在近期完工，預計每日可增加約100萬噸的供水。若台商在科學園區及工業區須申請用水計畫，水利署將派人專案協助，並以一個月內審查完成為目標。

在用電方面，台電表示，目前已規劃在2025年增加燃氣機組889.6萬瓩，也針對台商用電計畫提出專案窗口。

台商 工業局

延伸閱讀

國營事業連四年4.4個月年終入袋？國營會：1月中明朗

晶睿毛利率維持高檔

暫緩境外生入境若超過1個月 恐影響春季班受教權

英返台少年驗出變種病毒 元旦起「鎖國」一個月

相關新聞

勞動基金350億元代操 喊卡

勞動基金運用局曾在去年11月18日公告，勞退新、舊制基金、勞保基金、國保基金共350億元委外招標案，由安聯投信、保德信投...

投資台灣方案 磁吸1.1兆元

美中貿易戰前年開打，促使大量台商回流台灣投資，經濟部因應推出「投資台灣三大方案總數」，提升台商回流順暢度。

中油新公式讓利 下游受惠

中油石化體系上下游對最大宗基本原料乙烯的新計價公式昨（1）日正式上路，因僅小幅修改，石油腦成本等三大區塊所占比重不變，依...

投資台灣／政府專案處理 解決五缺

美中貿易戰後，台商加速回流投資，但過去台灣被詬病有缺水、電、地、工及人才等「五缺」，對此，投資台灣事務所表示，經濟部工業...

勞動基金代操／官方加強內控 增檢視機制

勞金局官員涉貪操縱股價案持續延燒，勞金局決定加強內控。因勞動基金規模龐大，為避免操縱股價或拉抬個股，勞金局對自營部門增訂...

勞動基金代操／投信自律 擬對個股控量

勞動部勞動基金運用局前組長游迺文操縱股價案錯縱複雜，連帶多家投信被捲入。為避免類似事件重演，投信投顧公會內部正研議，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。