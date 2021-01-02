投資台灣／政府專案處理 解決五缺

美中貿易戰後，台商加速回流投資，但過去台灣被詬病有缺水、電、地、工及人才等「五缺」，對此，投資台灣事務所表示，經濟部工業局在缺地方面有在彰濱工業區、雲林科工區盤地，並提供免租金方案；水電方面台水及台電兩家公司都有專案處理，不會影響台商投資進程。

經濟部表示，行政院面對缺地問題提出三大策略，包括「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」、「產業用地開發與更新」，預計在2022年前提供1,442公頃用地。

其中，工業局針對台商開出優惠，若台商選擇進駐彰濱工業區、雲林科技工業區及台南科技工業區等，可享前兩年免租金優惠。此外，工業局為確保工業區土地確實有效利用，針對閒置工業用地修訂退場機制，若業者進駐後未在兩年內使用超過三成土地，包括取得使用執照及工廠登記，政府將可對業者開罰並強制拍賣。

對於缺水問題，水利署表示，包括板新二期、高雄大樹伏流水均等水利工程已建置，桃園─新竹備援管線也將在近期完工，預計每日可增加約100萬噸的供水。若台商在科學園區及工業區須申請用水計畫，水利署將派人專案協助，並以一個月內審查完成為目標。

在用電方面，台電表示，目前已規劃在2025年增加燃氣機組889.6萬瓩，也針對台商用電計畫提出專案窗口。