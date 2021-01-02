勞動基金代操／官方加強內控 增檢視機制

勞金局官員涉貪操縱股價案持續延燒，勞金局決定加強內控。因勞動基金規模龐大，為避免操縱股價或拉抬個股，勞金局對自營部門增訂個股交易量管制措施，及價量過熱個股檢視機制。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，因這次弊案遭質疑操縱、拉抬個股，因此新增限制單一個股每日交易量不得超過市場20日平均量的三成，並同步增修電腦資訊系統，避免人工疏漏。

勞金局強調，因勞動基金規模龐大，為避免產生操縱或拉抬股價，或單日交易的量能過大，造成買高賣低之疑慮，因此限制單日對單一個股交易數量，不希望影響市場。

同時，勞金局新增價量過熱個股的再次檢視機制，股票也增列證券交易所每日公告的注意股票控管機制，針對漲跌幅度、成交量、周轉率、集中度、本益比、股價淨值比、券資比、溢折價百分比、借券賣出數量等，有價量異常情形的個股加強審視，評估個股短期籌碼變化之影響。

劉麗茹強調，非有權人員不得執行下單，並強化追蹤執行軌跡，修訂「勞動基金運用局國內投資組交易室管理注意事項」，限縮規範進出人員，以國內投資組權益證券科人員及其主管為限，並擴大為整體交易室全面錄音、錄影，相關紀錄由政風單位每年至少查核兩次。

此外，第一線的國內投資組自營股票投資人員、專委及組長抽查比率，將由現行的一成改為全面普查，避免直接投資人員心存僥倖。

勞金局官員表示，上述加強內控措施都是針對勞金局自營部門。