勞動基金350億元代操 喊卡

勞動基金運用局曾在去年11月18日公告，勞退新、舊制基金、勞保基金、國保基金共350億元委外招標案，由安聯投信、保德信投信、野村投信、國泰投信、統一投信、富邦投信、復華投信等七家證券投資信託公司取得受託資格，每家50億元。受到檢調調查前勞金局國內投資組長游迺文涉貪炒股案影響，全案已暫緩簽約，待調查明朗之後再行簽約。

據了解，勞金局極可能拒絕與涉案投信簽約，額度將會收回自營。

市場高度關切，游迺文涉貪炒股案是否暫停或影響日後勞動基金委外招標案，勞金局副局長劉麗茹表示，因勞金局國內股票自營部門業務同仁相當少，而勞動基金每年以新增2,300億元速度在成長，分配在國內股市約二成、460億元，金額相當大，仍有賴委外代操。

她坦言，受涉貪案影響，未來勞金局對於委外代操也會抱持更嚴謹的態度，尤其是在監督管控方面，除勞金局對委外受託機構原有的稽核外，將引進外部機構監督，她強調，已會商金管會加強查核受託機構。

她解釋，勞金局稽查小組每年會到受託投信業者進行實地查核，就投資流程及核決程序、停損機制、反向交易、流動性風險管控、關係個人交易…等面向，審視投信業者有關基金投資運用是否依規定和契約進行，如有缺失，要求限期改善，但稽查小組只能查勞動基金的帳戶。

因金管會有檢查權，可以進行全面金檢，為防範人為不當交易，已會商金管會加強對投信業者的查核。

此外，勞金局每年函告投信業者及證券商遵守法令及契約規定，如發現有意圖干涉、操縱、指示其運用或其他有損勞工利益之情事，應通知勞金局，勞金局並提供檢舉管道；且由政風人員了解投信業者及證券商等，是否曾接獲勞金局人員關說或不當指示。

未來投信業者要拿到勞金局委外代操，一旦委外受託機構違反契約，勞金局可採取一、可逕沒收履約保證金；二、刑事判決有罪確定者，得請求最高兩倍履約保證金之罰款；三、受託機構若不法侵害委託資產，須負連帶損害賠償責任；四、終止契約；五、受託機構若受金管會警告以上處分，將停權五年不得投標等五項處置措施。