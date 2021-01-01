快訊

元旦連假第2天防15大地雷路段 北返南下這時段出發

影／元旦出遊梅嶺返家在南橫路上撞護欄 已知1死2命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三倍券到期忘了花苦主求救 網提解方：有些商家可收

聯合新聞網 / 綜合報導
政府有提醒民眾三倍券只能使用到12月31日，但還是有一些民眾忘記利用三倍券消費。(本報資料照片)
政府有提醒民眾三倍券只能使用到12月31日，但還是有一些民眾忘記利用三倍券消費。(本報資料照片)

政府7月推出振興三倍券，已有2,310萬人領券，而目前金融機已回收兌領556億元，占約87%，仍有80億元在外流通，雖然政府有提醒民眾三倍券只能使用到2020年12月31日，但還是有一些民眾忘記利用三倍券消費，有網友就十分懊惱不知該如何補救這花不到的三倍券。

一名網友在臉書爆怨公社」表示，到了今天（1月1日）才發現三倍券已經不能用了，「有人跟我一樣嗎？還有其他辦法嗎？浪費錢了！乖乖的躺在抽屜很久！結果只能做紀念了！」

貼文引起許多網友熱議，「放十年就增值了」、「放在機車箱最底下今天才發現，原來我不孤單」、「我打算放給我孫子玩」、「不早給我，我幫妳花」、「不缺錢真好，還能忘記讓他躺在抽屜裡」、「恭喜你的納稅錢被A走了」。

也有許多網友幫原PO想出一些解決方案，「有些店家好像會直接現金95折收吧。可以找那種沒發票的店家問看看」、「可以捐給狗園幫助一些愛媽」、「找開店的朋友換吧」、「找認識的店家消費，店家到3月底都能報銷」。

三倍券 臉書

延伸閱讀

三倍券成效出爐 經部：98.35%民眾領取

撿到已兌付三倍券消費 3人求重刑

撿來的！已兌付的三倍券再消費 保全員被起訴

三倍券使用期限最後一天！ 龔明鑫：創造經濟效益可達1970億元

相關新聞

財股一週／國泰銀爆理專盜領1732萬元 中油估2021年油價平均5開頭

理專盜領案又一樁！國泰世華銀爆出理專盜領案，涉案金額達1732萬元，受影響客戶達4戶，遭金管會重罰1200萬元...

三倍券到期忘了花苦主求救 網提解方：有些商家可收

政府7月推出振興三倍券，已有2,310萬人領券，而目前金融機已回收兌領556億元，占約87%，仍有80億元在外流通，雖然政府有提醒民眾三倍券只能使用到12月31日，但還是有一些民眾忘記利用三倍券消費，有網友就十分懊惱不知該如何補救這花不到的三倍券...

三倍券成效出爐 經部：98.35%民眾領取

中央政府去年為了振興受到疫情而影響各行各業，去年7月推出振興三倍券，並在昨（31）日截止領用。根據經濟部統計，總共有超過...

國營事業連四年4.4個月年終入袋？國營會：1月中明朗

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，不少民眾失業、被迫放無薪假，靠政府紓困，根據人力銀行調查發現，今年上班族的年終獎金平均1.15...

用電大戶條款 優惠加碼

經濟部能源局昨（31）日正式公告用電大戶條款，並於今日上路。除了比照之前預告，契約容量5,000 瓩以上的用電大戶須在五...

企業綠能達標 要看二因素

「用電大戶條款」今（1）日上路，規定契約容量5,000瓩以上的用電大戶須在五年內完成10%綠能設置量。雖然最多10%的綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。