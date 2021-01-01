三倍券到期忘了花苦主求救 網提解方：有些商家可收

政府7月推出振興三倍券，已有2,310萬人領券，而目前金融機已回收兌領556億元，占約87%，仍有80億元在外流通，雖然政府有提醒民眾三倍券只能使用到2020年12月31日，但還是有一些民眾忘記利用三倍券消費，有網友就十分懊惱不知該如何補救這花不到的三倍券。

一名網友在臉書「爆怨公社」表示，到了今天（1月1日）才發現三倍券已經不能用了，「有人跟我一樣嗎？還有其他辦法嗎？浪費錢了！乖乖的躺在抽屜很久！結果只能做紀念了！」

貼文引起許多網友熱議，「放十年就增值了」、「放在機車箱最底下今天才發現，原來我不孤單」、「我打算放給我孫子玩」、「不早給我，我幫妳花」、「不缺錢真好，還能忘記讓他躺在抽屜裡」、「恭喜你的納稅錢被A走了」。

也有許多網友幫原PO想出一些解決方案，「有些店家好像會直接現金95折收吧。可以找那種沒發票的店家問看看」、「可以捐給狗園幫助一些愛媽」、「找開店的朋友換吧」、「找認識的店家消費，店家到3月底都能報銷」。