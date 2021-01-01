快訊

影／外送機車撞法拉利超跑薯條噴滿地 網：真的歡樂送

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財股一週／國泰銀爆理專盜領1732萬元 中油估2021年油價平均5開頭

聯合新聞網 / 綜合報導
中油預估，2021年國際油價平均每桶50至55美元、平穩成長，最高峰可能達60美元。 報系資料照／記者陳易辰攝影
中油預估，2021年國際油價平均每桶50至55美元、平穩成長，最高峰可能達60美元。 報系資料照／記者陳易辰攝影

1.國泰世華銀爆不肖理專盜領1732萬元 金管會重罰1200萬

理專盜領案又一樁！國泰世華銀爆出理專盜領案，涉案金額達1732萬元，受影響客戶達4戶，遭金管會重罰1200萬元...

【相關閱讀】

‧國泰世華銀爆不肖理專盜領1732萬元 金管會重罰1200萬

2.中油預估2021年油價平均5開頭 四項因素中還有未爆彈

中油預估，2021年國際油價平均每桶50至55美元、平穩成長，最高峰可能達60美元。中油發言人張瑞宗指出，2021年油價有四項變動因素，包括美國總統態度、疫情緩和程度、利比亞內戰等...

【相關閱讀】

‧中油預估明年油價平均5開頭 四項因素中還有未爆彈

3.路易莎咖啡朝向資本市場推進 市場估明年登錄興櫃

國內知名的連鎖咖啡品牌路易莎咖啡，目前已經是公開發行公司，去年12月30日董事會通過決議召開110年第1次股東臨時會。市場推估，這次的股東臨時會有助於公司朝向資本市場推進，推估2021年就會看到路易莎準備登錄興櫃...

【相關閱讀】

‧路易莎咖啡朝向資本市場推進 市場估明年登錄興櫃

4.台股封關／台積電寫下六大驚奇 1張持股1年賺進19.9萬

台股去年12月31日封關，權王台積電（2330）收在530元，上漲5元，漲幅0.95%，創下歷史新高，市值達 13.74兆元；統計2020年來台積電股價上漲199元，若從2019年封關起持有1張，1年來獲利19.9萬元...

【相關閱讀】

‧台股封關／台積電寫下六大驚奇 1張持股1年賺進19.9萬

5.健保費率調漲 工商團體估企業成本增逾百億元

衛福部長陳時中宣布，2021年健保費率將從現行4.69%漲至5.17%。工商團體表示，明年健保、勞保和基本工資將一起調漲，對企業造成負擔，預估單一的健保費率調漲，就將使企業成本增加超過百億元...

【相關閱讀】

‧健保費率調漲 工商團體估企業成本增逾百億元

財股一週

相關新聞

財股一週／國泰銀爆理專盜領1732萬元 中油估2021年油價平均5開頭

理專盜領案又一樁！國泰世華銀爆出理專盜領案，涉案金額達1732萬元，受影響客戶達4戶，遭金管會重罰1200萬元...

三倍券成效出爐 經部：98.35%民眾領取

中央政府去年為了振興受到疫情而影響各行各業，去年7月推出振興三倍券，並在昨（31）日截止領用。根據經濟部統計，總共有超過...

國營事業連四年4.4個月年終入袋？國營會：1月中明朗

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，不少民眾失業、被迫放無薪假，靠政府紓困，根據人力銀行調查發現，今年上班族的年終獎金平均1.15...

用電大戶條款 優惠加碼

經濟部能源局昨（31）日正式公告用電大戶條款，並於今日上路。除了比照之前預告，契約容量5,000 瓩以上的用電大戶須在五...

企業綠能達標 要看二因素

「用電大戶條款」今（1）日上路，規定契約容量5,000瓩以上的用電大戶須在五年內完成10%綠能設置量。雖然最多10%的綠...

健保費率調漲 工商團體估企業成本增逾百億元

衛福部長陳時中今天下午宣布，明年健保費率將從現行4.69%漲至5.17%。工商團體表示，明年健保、勞保和基本工資將一起調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。