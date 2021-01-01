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財股一週／國泰銀爆理專盜領1732萬元 中油估2021年油價平均5開頭
1.國泰世華銀爆不肖理專盜領1732萬元 金管會重罰1200萬
理專盜領案又一樁！國泰世華銀爆出理專盜領案，涉案金額達1732萬元，受影響客戶達4戶，遭金管會重罰1200萬元...
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2.中油預估2021年油價平均5開頭 四項因素中還有未爆彈
中油預估，2021年國際油價平均每桶50至55美元、平穩成長，最高峰可能達60美元。中油發言人張瑞宗指出，2021年油價有四項變動因素，包括美國總統態度、疫情緩和程度、利比亞內戰等...
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3.路易莎咖啡朝向資本市場推進 市場估明年登錄興櫃
國內知名的連鎖咖啡品牌路易莎咖啡，目前已經是公開發行公司，去年12月30日董事會通過決議召開110年第1次股東臨時會。市場推估，這次的股東臨時會有助於公司朝向資本市場推進，推估2021年就會看到路易莎準備登錄興櫃...
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4.台股封關／台積電寫下六大驚奇 1張持股1年賺進19.9萬
台股去年12月31日封關，權王台積電（2330）收在530元，上漲5元，漲幅0.95%，創下歷史新高，市值達 13.74兆元；統計2020年來台積電股價上漲199元，若從2019年封關起持有1張，1年來獲利19.9萬元...
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5.健保費率調漲 工商團體估企業成本增逾百億元
衛福部長陳時中宣布，2021年健保費率將從現行4.69%漲至5.17%。工商團體表示，明年健保、勞保和基本工資將一起調漲，對企業造成負擔，預估單一的健保費率調漲，就將使企業成本增加超過百億元...
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