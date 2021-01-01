三倍券成效出爐 經部：98.35%民眾領取

中央政府去年為了振興受到疫情而影響各行各業，去年7月推出振興三倍券，並在昨（31）日截止領用。根據經濟部統計，總共有超過2,332萬人、約98.35%的民眾領取紙本或數位三倍券；已兌領金額約611億元，占紙本發行數約94%。

經濟部統計，截至去年底，紙本及數位綁定超過2,332萬人領取，其中領取紙本券共約2,151萬份，數位綁定共181萬件。11月加碼開放持有效台灣永久居留證、外交官員證之外國人領取三倍券，合計有7,937人領取。

而在兌換金額方面，紙本三倍券自去年7月23日開始兌領至12月30日，已兌領金額約611億元，占紙本發行數約94%。

根據經濟部的統計，三倍券政策推動後，國內零售業營業額在去年7月終止連續5個月負成長後，8至11月均創下歷年同月新高；受疫情衝擊的餐飲業，業績也轉為正成長，9至11月份也創下歷年同月新高；顯示三倍券，以及加上地方政府、各商圈、百貨業者及店家等紛紛推出加碼優惠活動，確實已有效刺激內需市場。

經濟部表示，店家收取的三倍券，在今年3月31日以前都可以到全國6,221家兌付金融機構，包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社兌領。而去年7、8月份在超商預付1,000元而未領三倍券的民眾，可洽1988處理後續退費事宜。有關振興三倍券後續相關兌換或於超商支付未領券之相關問題，請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。