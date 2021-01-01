投資美股 富蘭克林投顧：科技及生醫產業長線趨勢正向

展望2021年，儘管新冠肺炎疫情不確定性仍存，富蘭克林證券投顧表示，但後續隨著疫苗接種逐漸普及，美國經濟可望重回正軌帶動企業獲利成長加速，輔以債券利率偏低，可望吸引資金進駐股市，有利美股延續多頭行情。

富蘭克林證券投顧表示，2021年1月聚焦1月5日喬治亞州兩席參議員決選，共和黨再取得一席即可掌握參議院控制權，根據數據網站FiveThirtyEight 12月31日統計，目前民主黨民調微幅領先但差距接近，然而，無論選舉結果為何，新一屆國會於參議院席次相近、民主黨於眾議院多數優勢縮小下，預估將降低通過重大立法變革的可能性，1月20日新任正副總統拜登及賀錦麗將宣誓就職，聚焦新政府上任後的施政重點及潛在政策變化。

另外，1月中起史坦普500企業將陸續公布2020年第4季財報，聚焦財報結果及2021年財測展望，根據Factset 12月18日統計，2020年第4季史坦普500企業獲利預估年減9.7%，較2020年9月底預估的年減12.8%上修，2021年第1季可望重回正成長15.6%，2021全年預估年增22.1%。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，第四次工業革命受到新冠疫情影響進一步加速，在新冠疫情期間加速採用技術解決方案僅僅是個開始，擺脫疫情後，持續向數位化解決方案轉移將比以往任何時候都更加重要，投資重心放在具創新能力且長線具有產生穩健的風險調整後報酬潛力的高品質公司，看好科技及醫療產業的投資前景。

富蘭克林證券投顧表示，投資布局靠攏長線成長趨勢正向的產業，科技及生技醫療產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化的中長線趨勢，投資人可採取逢回分批加碼，或以大額定期定額方式布局科技及生技股票型基金，部分資金可搭配價值型股票基金操作，拓展投資觸角並掌握類股輪動機會。