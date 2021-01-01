國營事業連四年4.4個月年終入袋？國營會：1月中明朗

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，不少民眾失業、被迫放無薪假，靠政府紓困，根據人力銀行調查發現，今年上班族的年終獎金平均1.15個月，創七年次低，僅比2019年和2017年的1.1個月多一天半工資，也讓大家再度關注經濟部所屬四大國營事業台電、中油、台糖、台水公司今年的年終獎金是否將再度領到4.4個月，創下連續4年領好領滿？

對此，國營會發言人胡文中表示，油、電、糖、水四大國營事業年終獎金必須等1月中旬關帳後才會計算盈餘，屆時國營事業員工年終獎金水準才會明朗。

胡文中指出，目前看起來台電、台糖、台水都是有盈餘的，中油則受到國際疫情影響，去年第1季國際油價急跌使油品售價下跌，認列存貨跌價損失以至虧損，但整體考績評估，也會同時考量政策因素，評估國營事業是否因擔負國家任務，而減少收入。

國營事業年終獎金主要分成兩部分，一個是績效，一個是考成，前者只要公司達成盈餘目標，基本上可以領滿2.4個月。後者屬個人考績，最高給2個月。

去年5月新冠肺炎疫情嚴峻，行政院仍拍板經濟部中油、台電、台糖與台水4家國營事業，可領到最高4.4個月年終獎金。以台電、中油平均月薪在7萬元以上來說，等於每人平均可領30萬元以上。

據了解，去年已是經濟部所屬4家國營事業連續三年的年終獎金再度領到4.4個月，如今新冠肺炎英國變種病毒不僅入侵台灣，也在世界多國掀起新一波疫情。因此，今年4家國營事業年終獎金會不會「不受疫情影響」再次領好領滿，格外受到關注。