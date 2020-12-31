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三倍券使用期限最後一天！ 龔明鑫：創造經濟效益可達1970億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
振興三倍券使用今天到期，政府統計領取紙本三倍券的民眾約九成八，政府推銷非現金支付成效不如預期。 本報資料照片
振興三倍券使用今天到期，政府統計領取紙本三倍券的民眾約九成八，政府推銷非現金支付成效不如預期。 本報資料照片

今天是2020最後一天，也是三倍券使用的最後期限，國發會主委龔明鑫表示，三倍券的發放帶動兩個正面效益，即使今年因為疫情，讓大家的生活都有些改變，人與人之間也多了些距離，但希望三倍券的推出，可以讓大家對2020年留下一個另類的回憶！

龔明鑫說，三倍券呈現的第一個正面效益是促進消費的效果非常好。他說，消費大量增加，帶動內需的零售業、餐飲業營業額明顯回溫，由2至7月的負成長轉正，顯示三倍券確實激勵民間消費動能。

此外，就業人口的增加和減班休息人數的下降。龔明鑫指出，三倍券帶動商家營收，同時也創造人力需求回溫。10月的服務業的求才及供給倍數及就業人數，都比6月來的高。減班休息人數，則從6月的3萬多人，大幅減少至12月的5、6000人，顯示三倍券有效帶動整體內需產業營收回溫，並使相關產業勞動市場回穩，確保勞工就業安定。

龔明鑫說，整體經濟來講，推估三倍券加成的創造經濟效益可以達到1970億元，預計每1元的預算可創造實質GDP最高達到1.99元。

國發會主委龔明鑫談三倍券效應。圖／擷自國發會臉書專頁
國發會主委龔明鑫談三倍券效應。圖／擷自國發會臉書專頁

三倍券 龔明鑫

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