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用電大戶條款元旦上路 估300家企業受影響

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部能源局今（31）日公告用電大戶條款，並將在元旦上路。根據能源局所公布辦法，用電大戶為契約容量5,000 瓩以上用電戶，並須在五年內，就是2025年前完成10% 綠能設置量，其中若搭配「早鳥優惠」以及既設裝置容量扣減，最高可扣減義務容量達四成，也就是僅須設置6%綠能設置量。

「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」又俗稱「用電大戶條款」在2020年4月預告期滿，據經濟部掌握，包括石化、鋼鐵、半導體、電子等產業，將有500多戶、300多家企業受影響。能源局預估，用電大戶條款上路後可創造約1GW再生能源交易市場，而後續每兩年定期檢討義務對象範圍。

根據經濟部能源局公布方案與預告雷同，規定契約容量 5,000 瓩以上的用電大戶須完成10%的綠能設置量，並提供五年的緩衝期。而該辦法設有「早鳥優惠」，若是提前兩年完成享有八折、提早一年享有九折，也就是義務量從10%降至8%及9%。

另外，能源局針對已有設置綠能發電設備的用電大戶提出「既設扣減措施」，扣減上限為經濟部能源局第一次通知義務裝置容量的20%。

能源局副局長李君禮解釋，既設扣減措施搭配早鳥優惠，最高扣減義務達40%，因此若有用電大戶原本就有既有綠能設施，又在第三年就完成義務容量，就可以將設置量從原本的10% 義務量減四折，僅須設置6%的綠能設置量。

綠能 經濟部

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