陽明寫新傳奇 今年航線全無虧損

全球大缺櫃陽明（2609）總經理杜書勤表示，陽明今年寫下一個新傳奇，陽明主力航線遠東-北美、歐洲等各航線，全年沒有一條航線是虧損情況，這也是陽明經營以來最好一次，至於近洋線運價也都非常好。看好明年上半年海運市場展望及陽明明年的獲利表現。

杜書勤表示，受惠於農曆年前出貨潮及缺櫃效應下，預計全線價量將維持高檔。因第1季需求暢旺，可望帶動歐美長線第2季長約換約價格的上調。陽明的營運也會跟著受惠。

對於目前缺櫃狀況，杜書勤認為，目前情況還是非常缺櫃，缺貨情況短期內無解，主要因疫情衝擊及缺工，貨櫃大量卡在歐美碼頭，導致貨櫃周轉相當慢，雖然缺櫃會影響裝載率，但價格高漲，需求量大，全航線幾乎滿載，但在排擠效應下，多少會犧牲亞洲線，但運價高漲，完全看不到這些影響。

然而明年整年市場變化還是相當中，營運情況，仍必須視新冠肺炎疫情發展及美國新政府對中國貿易政策是否有所改變，仍有不確定性可能存在。若疫情因疫苗得到良好控制，各國經濟情況有望復甦，整體預期 2021 年營運仍將維持良好狀況。

至於看好明年市場展望的原因，主要是各主要經濟專業機構都看好明年經濟展望。包括經濟合作暨發展組織（OECD） 12 月公布最新全球經濟展望報告，預估全球經濟成長率今年為-4.2%，明年為正的4.2%。OECD 指出，現在仍處疫情危機，疫苗問世有利帶動經濟復甦，全球經濟明年底前可望重返疫情爆發前水準，但恐出現成長不均現象。

Drewry 及 Clarksons 預估 2021 年需求皆大於供給；Alphaliner 預估受到 2020 下半年需求反彈影響，2021 復甦力道較為緩和，整體仍受疫情發展不確定性之影響 。THE Alliance 旗下航商共計擁有約 460萬 TEU 運能占全球運能的 19 .7%，船隊總運能市占率以第一大的（2M+ZIM）的35.2%居首、其次為第二大聯盟Ocean Alliance的30.8%以及陽明所屬的THE Alliance聯盟占 19.7%。