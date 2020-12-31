電商賣台灣豬標章 王美花：販售註明來源貼紙無違法

明年元旦起，店家須註明豬肉來源國，而電商蝦皮有賣家販售標章，恐違反商標法。經濟部長王美花今（31）日表示需再了解情況，若是販售農委會標章就涉及違法，但如果是衛福部產地註明來源的貼紙，就沒有違法問題。

王美花表示，目前農委會、衛福部都有台灣豬標章，不過農委會標章須中央畜產會經過申請，審核通過後才能貼；衛福部的不用，店家下載後就可貼，或者店家要自行手寫標明產地，也不違法。她表示，蝦皮的情況必須進一步了解，若屬於註明產地來源的貼紙，就沒有違法問題。

另外，經濟部投審會昨天發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」相關條文，陸資來台投資將嚴格審查，記者詢問目前蝦皮申請電子支付增資案審理進度。王美花表示，現階段還在搜集各部會意見中，等意見搜集完畢後，會再進行審議。