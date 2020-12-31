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電動機車補助傳不調降 王美花：今天應該還不及定案

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
據傳經濟部與行政院傾向於不調降2021年電動機車補助。（本報系資料庫）
據傳經濟部與行政院傾向於不調降2021年電動機車補助。（本報系資料庫）

本報獨家報導，據傳經濟部與行政院傾向於不調降2021年電動機車補助，最快今（31）日對外公布。經濟部長王美花今日表示，今年因為疫情，整體電動車市場大受影響，經濟部跟行政院對於明年是否繼續維持補助都非常關心，必須要最後確認才對外公布，預計今天應該還不及定案。

王美花表示，經濟部補助策略須考量產業狀況、油電併行執行成果、油車車輛及國際對於環保的需求等。她表示，行政院確實很關切電動機車補助案，但會等到最後確認、定案後再對外公布。

另外，經濟部能源局也是預計今天會公告，明年元旦生效。王美花表示，用電大戶條款維持之前公告內容，契約容量5,000瓩（kW）以上的用電大戶，五年內要完成10%的綠能設置量；若在五年緩衝期間如果有提早設置完成將有早鳥優惠。

對於廠商是否有提出意見，王美花表示，經濟部對於廠商均有一一拜訪過，其中已經有設太陽光電板的既設用戶，希望可以用義務量而非裝置容量，這部分經濟部也會朝向這個方向。

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