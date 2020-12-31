經濟部資金紓困振興貸款申請期限 延至明年6月30日

經濟部中企處今（31）日指出，經濟部資金紓困振興貸款申請期限延長至110年6月30日。

經濟部資金紓困振興貸款自109年3月16日開始受理申請，截至109年12月30日止，新增貸款信保基金計核准60,710家、保證金額3,217.19億元、融資金額3,844.70億元。

此外，統計亦顯示，申請家數及融資金額於3月份至5月份大幅成長，在5月份達到最高峰之後申請開始下降。

經濟部表示，資金紓困振興貸款申請期限原於109年12月31日屆期，申請雖有減緩趨勢，但考量國際疫情尚未穩定，受影響事業仍有資金需求，爰將貸款申請期限延長至110年6月30日，貸款金額最遲應於110年12月31日以前動撥完畢。

至於受影響中小型事業如欲申請利息補貼，仍應於109年12月31日以前向金融機構提出，110年度續辦期間受理的新案則不再提供利息補貼。