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中歐投資協定 王美花：效果要持續觀察

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

歐盟和中國大陸昨（30）日共同宣佈完成中歐投資協定談判。對此，經濟部長王美花表示，目前僅看到大綱還沒有看到細部條文，外界最關係中歐之前的投資保障協定及爭端解決機制，但王美花也說，中歐投資協定還是要經過歐洲議會同意才會生效，因此仍存在變數，必須持續觀察。

王美花說，中歐投資協定共有四個大方向，包括市場開放、公平競爭、永續及環保氣候議題，其中投資保障協定要簽訂2到3年才會完成。她表示，中國在國營事業合規及補貼透明等是否有辦法執行，發生爭端時如何解決都備受關注。另外，依照WTO針對服務業開放規定，需要適用於最惠國待遇，但要等到細部條文出爐後才知道是否有開放給其他國家。

王美花說，歐洲是台灣最大的外來投資區域，尤其近年因為台灣推動離岸風電關係更密切，台灣也積極與歐盟追尋投資保障協定（BIA）。當問到進度時，王美花說，台歐之間都有溝通管道，待有具體進展再對外報告。

王美花

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