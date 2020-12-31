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110年勞保紓困貸款開辦了！ 1月8日開放申請

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
新一年度的勞保紓困貸款即將開辦。聯合報系資料照
新一年度的勞保紓困貸款即將開辦。聯合報系資料照

勞保局今公告110年度勞保紓困貸款將開辦，自110年1月8日起開放申請，每人最高可貸款額10萬元，年利率1.28%，只要生活困難需要紓困、參加勞保年資滿15年、無欠繳勞保費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息，就可以申貸，可供20萬名勞工申請。

據勞保局公告，勞保紓困貸款總額度原則為200億元，每人最高貸款金額為10萬元，自撥款日起為年息1.28%，後由勞保局報於每年1月及7月第1個營業日，按勞保基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後的年利率計算。

還款方式為貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息，假設借款10萬，按目前利率，前6個月每月需繳利息107元，自第7個月起每月繳本息3389元。

不過，勞保局規定，若已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞保補償金者，就不得申請勞保紓困貸款，申辦本貸款無需繳交任何費用，每人限申請1次，重複申請者不予受理。

據勞保局統計，今年共7萬多人申請勞保紓困貸款，108年則有9萬多人申請。

勞保基金

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