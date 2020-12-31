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2020年最後一天 政院：振興券等措施帶動1,155億元消費

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
振興三倍券使用31日到期。(本報資料照片)
振興三倍券使用31日到期。(本報資料照片)

2020年最後一天，行政院今（31）日統計，今年度我國紓困振興規模，達到1.05兆元；現金紓困達518萬人、發放現金1,327億元；振興三倍券等五項相關振興措施，共已帶動1,155億元消費。

新冠肺炎疫情出現後，各國政府與人民在2020年都相當艱辛。行政院綜合業務處於行政院院會報告「防疫、紓困、振興有成，2021好康ㄟ報恁知，臺灣繼續向前行」，說明過去一年我國防疫、紓困、振興相關措施與成果，以及未來一年預計推動的重要福國利民措施及建設。

綜合業務處指出，在紓困成果方面，因應疫情對經濟帶來嚴重衝擊，政府推出規模達1.26兆元的紓困振興方案，目前計已發放1,327億元現金、紓困518萬人，協助超過12萬家廠商免於倒閉、112萬名員工免於失業。

綜合業務處指出，目前11月份失業率3.75%，是近8個月最低，且已連續6個月縮減。另貸款紓困已核貸2.9兆元，幫助138萬戶度過難關，並協助1,356萬個人及企業減輕利息、租金、稅金及水電費等負擔。

綜合業務處指出，在提出紓困措施的同時，政府也因勢利導，大力推動「投資台灣三大方案」及境外資金匯回專法，成功吸引台商及外資回台投資，目前該方案總投資金額已突破1.1兆元，境外資金匯回專法上路一年多，申請匯回資金已達2,293億元。

綜合業務處表示，政府也加速重大投資及公共建設，今年公共建設支出總計近5,176億元，比去年同期增加執行732億元，截至11月底經費達成率為近12年新高。

在振興成果方面，綜合業務處表示，政府在疫情趨緩後發放振興三倍券，目前已逾2,332萬人領用、逾98%國人共同參與，帶動1,000億元消費，加上各部會陸續推出藝FUN券、農遊券、客庄券及動滋券等，分別帶動60億元、45億元、10億元、40億元消費。因此，相關五項措施共已帶動1,155億元消費

綜合業務處表示，目前出口及外銷訂單明顯回升，出口總值連續4個月破300億美元，外銷訂單連續9個月成長。今年前3季我國GDP成長率均位居亞洲四小龍之冠，也是已開發國家中唯一維持經濟正成長的國家。

綜合業務處表示表示，今年11月景氣燈號分數創9年半來新高，指標持續上升，反映國內經濟穩定成長；台股指數屢創30年新高，且外資持股占總市值比例達44%，也締造歷史高點。

綜合業務處表示，據本院主計總處預估，今年全年經濟成長率為2.54%，明年將可達3.83%，另外包括中經院、中研院等機構，均調高對我國今年經濟成長率的預測，相當看好台灣明年經濟表現。

三倍券

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