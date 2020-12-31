加工出口區走入歷史 更名為科技產業園區

立法院於昨（30）日三讀通過修正「加工出口區設置管理條例」，「加工出口區」名稱將走入歷史，換上新的名稱「科技產業園區」。另外，本次修法針對私有廠房及有關建築物於不當使用或經勒令遷出園區時，得進行強制拍賣，以促進園區資源有效利用。

經濟部加工處表示，加工出口區歷經逾半世紀之發展，區內產業已轉型升級，致外界普遍認為園區法定名稱已不符實際，為符合園區發展定位與產業現況，以利招商及人才引進，今年將園區更名，列為重要工作，全力推動。

而面對外界期盼，立法委員賴瑞隆、謝衣鳯等人提案修正「加工出口區設置管理條例」，經交付立法院經濟委員會審查通過後，送立法院院會完成三讀程序。

加工處補充，這次修法重點包括，「加工出口區」更名為「科技產業園區」；園區內私有廠房及有關建築物於不當使用或經勒令遷出園區時，得進行強制拍賣；針對園內事業所需人才培訓、創新技術研究發展、新創事業培育，及技術人員與儀器設備交流運用。